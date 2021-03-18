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18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeni oyuncu heyecanı sardı... The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix The Witcher yeni sezon için tarih... Yeni oyuncu heyecanı sardı... The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix The Witcher yeni sezon için tarih...
The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan The Witcher'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Salgın nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin yeni sezonuyla ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor. Diziye yeni oyuncunun dahil olmasının ardından 2. sezon için geri sayım başladı. İşte, The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix The Witcher yeni sezon için tarih...
Giriş Tarihi: 18.03.2021 00:06
The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yayınlanan ilk sezonu ile adından söz ettiren dizinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan dizi hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. İkinci sezon çekimleri başladıktan sonra birkaç kez salgın sebebiyle, en son da Geralt'ı canlandıran Henry Cavill'ın sakatlanması sebebiyle çekimler aksamıştı. İşte, The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix The Witcher yeni sezon için tarih...
GALERİ DEVAM EDİYOR THE WİTCHER 2. SEZON NE ZAMAN?
The Witcher'ın ilk sezonunu büyük bir ilgi ile izlendi. İzleyicisinden tam not alan The Witcher'ın yeni sezon tarihi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.
THE WITCHER KONUSU NEDİR?
Mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların çoğunlukla yaratıklardan daha uğursuz olduğu, karmaşa içindeki bir dünyada kaderine doğru yol alıyor.
The Witcher serisi, Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin aynı isimli fantastik roman serisinden uyarlandı ve izlediğimiz ilk sezon da serinin ikinci kitabı olan The Last Wish'in hikayesine dayanıyor. The Last Wish, yayınlanan ikinci kitap olsa da kronolojik olarak ilk sırada yer alıyor.
İlk sezon, toplamda sekiz bölümden oluşuyordu. Doğaüstü güçlere sahip yaratık avcısı kahramanımız Rivialı Geralt, güçlü ve etkileyici bir büyücü olan Yennefer ve prenses Ciri'nin hikayesini izlediğimiz bu sezonun zaman çizelgesi alışık olduğumuzdan biraz farklı ancak nihayetinde bu karakterlerin yolları kesişiyor.