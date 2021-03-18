The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yayınlanan ilk sezonu ile adından söz ettiren dizinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan dizi hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. İkinci sezon çekimleri başladıktan sonra birkaç kez salgın sebebiyle, en son da Geralt'ı canlandıran Henry Cavill'ın sakatlanması sebebiyle çekimler aksamıştı. İşte, The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix The Witcher yeni sezon için tarih...