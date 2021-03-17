Melis Sezen hakkında gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer...

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle yıldızı parlayan Melis Sezen, magazin gündemine oturdu. Gösterdiği performansla kendisine hayran bırakan güzel oyuncu, özel hayatının her detayıyla araştırma konusu oldu. Sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden olan Melis Sezen, boyuyla merak konusu oldu. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen ve birçok ünlü ismin boyu...