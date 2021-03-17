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Melis Sezen hakkında gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer...

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle yıldızı parlayan Melis Sezen, magazin gündemine oturdu. Gösterdiği performansla kendisine hayran bırakan güzel oyuncu, özel hayatının her detayıyla araştırma konusu oldu. Sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden olan Melis Sezen, boyuyla merak konusu oldu. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen ve birçok ünlü ismin boyu...

Giriş Tarihi: 17.03.2021 17:44 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 17:44
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Melis Sezen hakkında gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer...

Sadakatsiz dizisindeki performansıyla son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Melis Sezen, magazin gündemine oturdu. Özel hayatının her detayıyla araştırma konusu olan güzel oyuncu boyuyla merak konusu oldu. İşte Melis Sezen ve birçok ünlü ismin boyu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Melis Sezen hakkında gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer...

Büşra Develi - 180 CM

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Melis Sezen hakkında gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer...

Şükrü Özyıldız – 190 CM

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Melis Sezen hakkında gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer...

Akın Akınözü – 180 CM

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Melis Sezen hakkında gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer...

Ebru Şahin – 170 CM