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18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Demet Akalın’ın sözlerine Aleyna Tilki’den yanıt: Herkes görecek! Demet Akalın’ın sözlerine Aleyna Tilki’den yanıt: Herkes görecek!
Demet Akalın sunuculuğunu yaptığı programda Aleyna Tilki'yi eleştirmiş ve "Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor" demişti. Geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen Tilki, Akalın'ın açıklamalarına cevap verdi. Uzun bir süreliğine Amerika'da olacağını da ifade eden Tilki, "Herkes görecek" açıklamasını yaptı.
Giriş Tarihi: 18.03.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 09:37
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Tilki, ayaküstü muhabirlerle sohbet etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR DEMET AKALIN'A YANIT VERDİ
Geçtiğimiz gün sunuculuğunu üstlendiği programda konuşan Demet Akalın, Aleyna ile ilgili "Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. 'Kimse bana destek olmuyor' demiş, biz destek olsak ne olacak? Bize kimse destek olmadı. Ben ilk çıktığında ona çok destek oldum. Ben dünya starı olacağım deyip üç sene sonra çocuk dizinde başrol oldu. Artık Hira bile izlemiyor onun dizisini" demişti.
Muhabirlerin bu sözleri hatırlatması üzerine konuşan Aleyna Tilki, "Kim ne demiş bakmıyorum bile. Yalnız beni eleştirenler asıl çalıştığım ekip Grammy aldı onu konuşsunlar" dedi.
"HERKES GÖRECEK Kİ..."
Uzun bir süreliğine Amerika'da olacağını da ifade eden Tilki, "Çok çalışıyorum. Herkes görecek ki ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" diye konuştu.
"İYİ Kİ BU PROJEDE YER ALMIŞIM"
Oyunculuğa devam edip etmeyeceği sorulan Tilki, "Oyunculuk denilemez aslında ben bir müzikalde oynadım. Ve geriye dönüp baktığımda da, 'İyi ki bu proje de yer almışım' diyorum. Ama oyunculuğa dair bir kariyerim olmayacak" dedi.