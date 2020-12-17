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17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeni isimler bekleniyor... Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Survivor 2021 bu yıl ne zaman başlıyor? Başvurular Yeni isimler bekleniyor... Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Survivor 2021 bu yıl ne zaman başlıyor? Başvurular
Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde en çok takip edilen yarışma programı Survivor 2021'in başlama tarihi merak ediliyor. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yeni yarışmacı isimlerini açıklıyor. Cemal Hünal, Öykü Çelik ve Batuhan Karacakaya'nın yeni sezonda kadroda olması bekleniyor. İşte, Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Survivor 2021 bu yıl ne zaman başlıyor? Başvurular...
Giriş Tarihi: 17.12.2020 16:01 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 16:07
Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Survivor 2021 bu yıl ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'in başlama tarihi merak ediliyor. Acun Ilıcalı yeni sezon öncesi bazı isimleri kamuoyuyla paylaştı. Cemal Hünal'ın ardından Öykü Çelik ve Okan Kurt'a teklif götürüldüğü iddia edildi. Yeni yarışmacılar için tüm detayları ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte, Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Survivor 2021 bu yıl ne zaman başlıyor?
GALERİ DEVAM EDİYOR SURVİVOR 2021 YARIŞMACILARI KİM OLACAK?
Survivor 2021 yarışmacıları arasında MasterChef Türkiye'de karşımıza çıkan Celal Sarıgül'ün olacağı iddia edildi.
'Survivor 2020'ye veda eden Uğur Pektaş ve yine aynı sebepten 'Survivor 2019'dan elenen Hikmet Tuğsuz'un, Survivor'un yeni sezonunda boy göstereceği konuşuluyor.
Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakterini canlandıran Batuhan Karacakaya'da Survivor'da mücadele edecek.
Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla bir hayli konuşulan oyuncu Öykü Çelik de Survivor 2021 yolcusu.
Issız Adam filmi ile bir dönemi kasıp kavuran oyuncu Cemal Hünal da Survivor 2021'de ter dökecek.
Aşk-ı Memnu dizisinde "Bülent" karakteri ile hayatımıza giren Batuhan Karacakaya'nın Survivor 2021 kadrosunda olacağı iddia edildi. Acun Ilıcalı tarafından henüz açıklama gelmedi.
Survivor 2021 kadrosundan haberler gelmeye başladı. Ünlü oyuncular Cemal Hünal ve Öykü Çelik'in ardından Survivor'a gidecek bir diğer ismin de Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt'un olacağı iddia edildi.
'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında' Acun Ilıcalı'nın Okan Kurt'u Survivor'a davet ettiğini açıklandı. Okan Kurt'un kendisine gelen teklife ne yanıt vereceği ise henüz belli değil.