Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Survivor 2021 bu yıl ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'in başlama tarihi merak ediliyor. Acun Ilıcalı yeni sezon öncesi bazı isimleri kamuoyuyla paylaştı. Cemal Hünal'ın ardından Öykü Çelik ve Okan Kurt'a teklif götürüldüğü iddia edildi. Yeni yarışmacılar için tüm detayları ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte, Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Survivor 2021 bu yıl ne zaman başlıyor?