"Kilit rol üstlenecek" Uyanış Büyük Selçuklu'da dengeleri değiştirecek isim! Şaşırtacak karakter...

Tarihin tozlu sayfalarının aralandığı Uyanış Büyük Selçuklu, TRT 1 ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Özgün bir dil ve görkemli bir prodüksiyonla anlattığı lider dizisi 'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun oyuncu kadrosuna genç ve başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz dahil oldu. Faysal karakteriyle 13. bölüm itibariyle hikayeye dahil olan Şaşmaz'ın rolü, Selçuklular ile Batıniler arasındaki savaşa yeni bir yön verecek.