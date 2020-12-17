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17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri "Kilit rol üstlenecek" Uyanış Büyük Selçuklu'da dengeleri değiştirecek isim! Şaşırtacak karakter... "Kilit rol üstlenecek" Uyanış Büyük Selçuklu'da dengeleri değiştirecek isim! Şaşırtacak karakter...
TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı Uyanış Büyük Selçuklu'da dengeleri değiştirecek isim için ilk adım atıldı. Genç kuşağın iddialı isimleri arasında yer alan İsmail Ege Şaşmaz'ın dizinin kadrosunda yer alacağı iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde ilk kez sete çıkan oyuncunun diziden kareleri yayınlandı. Faysal karakteriyle 13. bölüm itibariyle hikayeye dahil olan Şaşmaz'ın rolü, Selçuklular ile Batıniler arasındaki savaşa yeni bir yön verecek. Sevilen oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın karakteri ise merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 17.12.2020 15:44 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 15:51
Tarihin tozlu sayfalarının aralandığı Uyanış Büyük Selçuklu, TRT 1 ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Özgün bir dil ve görkemli bir prodüksiyonla anlattığı lider dizisi 'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun oyuncu kadrosuna genç ve başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz dahil oldu. Faysal karakteriyle 13. bölüm itibariyle hikayeye dahil olan Şaşmaz'ın rolü, Selçuklular ile Batıniler arasındaki savaşa yeni bir yön verecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR 'FAYSAL' ROLÜNÜ CANLANDIRACAK
TRT 1'in tarihin tozlu sayfalarında kalan Selçuklu Dönemi'ni özgün bir dil ve görkemli bir prodüksiyonla anlattığı lider dizisi 'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun oyuncu kadrosuna genç ve başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz dahil oldu. Nasıl bir karakterle izleyici karşısına çıkacağı merak uyandıran Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde ilk kez sete çıktı. Diziden ilk karelerinin yayınlandığı oyuncu, Faysal rolüyle seyircilerle buluşacak.
OLDUKÇA ŞAŞIRTACAK
Dizinin pazartesi günü yayınlanacak 13'üncü bölümünde herkesin tanışacağı Faysal, hikayenin kilit rollerinden birine dönüşecek. Selçuklular ile Batıniler arasındaki mücadelenin belirleyicilerinden biri olacak karakterin kimliğiyle ilgili gerçek, izleyicileri oldukça şaşırtacak.
21 ARALIK PAZARTESİ AKŞAM EKRANDA
Dövüş sahneleriyle de adından söz ettirecek İsmail Ege Şaşmaz'ın kadroya dahil olduğu 'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü 21 Aralık Pazartesi akşamı saat 20: 00'da TRT 1 ekranlarında olacak.
İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?
İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993 yılında Manisa'da doğmuş Türk oyuncudur.
İlk oyunculuk deneyimini, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro yarışmasında Acil Servis isimli oyun ile başladı.[kaynak belirtilmeli] Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak adım attı.