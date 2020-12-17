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17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Sol Yanım’ın Serra’sı Özge Yağız hakkındaki gerçekle şaşırttı! Sol Yanım’ın Serra’sı Özge Yağız hakkındaki gerçekle şaşırttı!
Sol Yanım dizisinde Serra karakterine hayat veren Özge Yağız, ilgi odağı oldu. Bir dönem rol aldığı Yemin dizisiyle adını duyuran Özge Yağız, Sol Yanım dizisinin ilk bölümünden itibaren gündeme oturdu. Özel hayatıyla mercek altına alınan Yağız, boyuyla merak konusu oldu. İşte Sol Yanım'ın yıldızı Özge Yağız'ın boyu...
Giriş Tarihi: 17.12.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 16:17
Sol Yanım dizisinde canlandırdığı Serra karakteriyle ilgi odağı olan Özge Yağız, özel hayatıyla mercek altına alındı. Sosyal medyada da takip altına alınan Yağız'ın boyu merak konusu oldu. İşte Sol Yanım'ın yıldızı Özge Yağız ve birçok ünlü ismin boyu...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Burak Deniz – 185 CM
Dilan Çiçek Deniz – 177 CM
Aslı Enver – 165 CM
Engin Altan Düzyatan – 185 CM