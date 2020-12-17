Sol Yanım’ın Serra’sı Özge Yağız hakkındaki gerçekle şaşırttı!

Sol Yanım dizisinde canlandırdığı Serra karakteriyle ilgi odağı olan Özge Yağız, özel hayatıyla mercek altına alındı. Sosyal medyada da takip altına alınan Yağız'ın boyu merak konusu oldu. İşte Sol Yanım'ın yıldızı Özge Yağız ve birçok ünlü ismin boyu...