Yeni hedef Pınar Altuğ! Tamer Karadağlı’ya destek oldu linç edildi

Pınar Altuğ da Tamer Karadağlı'ya destek olarak, "Ödül almaya çıkan kişi sahnede çok fazla konuşmamalı. Hem ödül törenlerinde ağzınıza geleni söyleyemezsiniz. Tamer'in arkada öylece durması hoş bir görüntü oluşturmadı. O da orada misafir sonuçta" dedi.