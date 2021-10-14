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Haberler Galeri Yeni hedef Pınar Altuğ! Tamer Karadağlı’ya destek oldu linç edildi

Yeni hedef Pınar Altuğ! Tamer Karadağlı’ya destek oldu linç edildi

Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın'la arasında yaşanan gerilim nedeniyle linç edilmeye çalışılan Tamer Karadağlı'ya destek çıkan Pınar Altuğ, cinsiyetçi bakış açısıyla yüklenilmesini üzüntüyle karşıladığını söylemişti. Oscar'da bile 45 saniyeden fazla konuşulamadığını ifade eden Altuğ, "O törenler; içinizdekileri dökeceğiniz, sohbet edeceğiniz yerler değildir" demişti. Eski partnerine destek olan Altuğ, sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.

Giriş Tarihi: 14.10.2021 09:35 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 09:42
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Yeni hedef Pınar Altuğ! Tamer Karadağlı’ya destek oldu linç edildi

Tamer Karadağlı'nın Antalya Altın Portakal Ödülleri'nde Nihal Yalçın ile yaşadığı olay hakkında konuşup eski partnerine destek olan Pınar Altuğ, sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.

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Yeni hedef Pınar Altuğ! Tamer Karadağlı’ya destek oldu linç edildi

Karadağlı, yakın dostu Altuğ'un aldığı tepkiler üzerine Twitter'dan paylaşımda bulundu.

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Yeni hedef Pınar Altuğ! Tamer Karadağlı’ya destek oldu linç edildi

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı, sıkıldığını belli eden ifadelerde bulunarak ödülü vermesi ile ikili arasında gerginlik yaşandı.

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Yeni hedef Pınar Altuğ! Tamer Karadağlı’ya destek oldu linç edildi

Pınar Altuğ da Tamer Karadağlı'ya destek olarak, "Ödül almaya çıkan kişi sahnede çok fazla konuşmamalı. Hem ödül törenlerinde ağzınıza geleni söyleyemezsiniz. Tamer'in arkada öylece durması hoş bir görüntü oluşturmadı. O da orada misafir sonuçta" dedi.

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Yeni hedef Pınar Altuğ! Tamer Karadağlı’ya destek oldu linç edildi

Pınar Altuğ, Karadağlı'ya destek olmasının ardından sosyal medyada tepkiyle karşılaştı.