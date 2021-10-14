14 Ekim 2021, Perşembe
Yeni hedef Pınar Altuğ! Tamer Karadağlı’ya destek oldu linç edildi
Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın'la arasında yaşanan gerilim nedeniyle linç edilmeye çalışılan Tamer Karadağlı'ya destek çıkan Pınar Altuğ, cinsiyetçi bakış açısıyla yüklenilmesini üzüntüyle karşıladığını söylemişti. Oscar'da bile 45 saniyeden fazla konuşulamadığını ifade eden Altuğ, "O törenler; içinizdekileri dökeceğiniz, sohbet edeceğiniz yerler değildir" demişti. Eski partnerine destek olan Altuğ, sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.
Giriş Tarihi: 14.10.2021 09:35 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 09:42
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