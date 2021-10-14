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Sular durulmadı! Bülent Ersoy ve Mustafa Keser arasında ‘küfür’ krizi

'Benzemez Kimse Bize' programının yayından kaldırılmasının ardından birbirine giren Bülent Ersoy ve Mustafa Keser arasında yeni kriz çıktı. Keser'in "Seni Diva değil 'Divan' yaparlar" sözlerinin ardından şimdi de küfür krizi çıktı. Ersoy'un katıldığı bir programda Keser'in annesine küfür ettiğini iddia ederek kısa bir video kaydı izletmesine Mustafa Keser'den jet yanıt geldi.

Giriş Tarihi: 14.10.2021 10:14 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 10:14
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Sular durulmadı! Bülent Ersoy ve Mustafa Keser arasında ‘küfür’ krizi

'Benzemez Kimse Bize' programındaki partneri Mustafa Keser ile birbirine giren Bülent Ersoy, magazin programına katıldı.

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Sular durulmadı! Bülent Ersoy ve Mustafa Keser arasında ‘küfür’ krizi

Mustafa Keser'in iddiaları hakkında konuşan Bülent Ersoy, Keser'e ilk kez canlı yayında yanıt verdi.

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Sular durulmadı! Bülent Ersoy ve Mustafa Keser arasında ‘küfür’ krizi

Bülent Ersoy şu ifadeleri kullandı: "Benim için yapılanları hiç umursamasam da eğer gerek görüyorsam haddini aşana cevap veririm. Somut göstergelerle, verilerle masanın üzerine atarım. Şahitlerle delillerle söylenenleri çürütürüm."

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Sular durulmadı! Bülent Ersoy ve Mustafa Keser arasında ‘küfür’ krizi

'MUSTAFA KESER'İ SEVMİYORUM'

"Mustafa Keser'i sevmiyorum. Bu tarz hareket eden insanlara sevgim vardı ise hiçbir dirhem sevgi kalmaz."

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Sular durulmadı! Bülent Ersoy ve Mustafa Keser arasında ‘küfür’ krizi

"Diva denmezmiş de beni divan yaparlarmış. Ben dosya ile sayın Bilal beye hepsini verdim. Herkes bu konuyu işledi, benim de cevap vermem, gerçekleri sunmam gerekirdi. O nedenle buradayım"