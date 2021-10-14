Sular durulmadı! Bülent Ersoy ve Mustafa Keser arasında ‘küfür’ krizi

'Benzemez Kimse Bize' programının yayından kaldırılmasının ardından birbirine giren Bülent Ersoy ve Mustafa Keser arasında yeni kriz çıktı. Keser'in "Seni Diva değil 'Divan' yaparlar" sözlerinin ardından şimdi de küfür krizi çıktı. Ersoy'un katıldığı bir programda Keser'in annesine küfür ettiğini iddia ederek kısa bir video kaydı izletmesine Mustafa Keser'den jet yanıt geldi.