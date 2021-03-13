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13 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeni doğum yapmıştı! Ali Sunal ve Ezo Sunal’dan kötü haber Yeni doğum yapmıştı! Ali Sunal ve Ezo Sunal’dan kötü haber
Merhum sanatçı Kemal Sunal'ın çocukları Ezo Sunal ve Ali Sunal'dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde kızı Nova'yı kucağına alan çiçeği burnunda anne Ezo Sunal'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Ünlü ismin ardından test yaptıran ağabeyi Ali Sunal'ın da testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 13.03.2021 16:10
Kemal Sunal ve Gül Sunal'ın kızları Ezo Sunal, 2014 yılından beri birlikte olduğu müzisyen Ömer Öztüyen ile 2018'de evlenmişti. Çift, geçtiğimiz hafta kızları Nova'yı kucaklarına almıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Çiçeği burnunda anne Ezo Sunal'dan üzücü bir haber geldi. Taze anne Ezo Sunal'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
ALİ SUNAL DA YAKALANDI
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal da koronaya yakalandı. Ayrıca kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade de virüs kaptı.
Öte yandan Ali Sunal, kardeşi Ezo Sunal'ın doğum müjdesini sosyal medyadan şöyle duyurmuştu: Ailemize hoş geldin canım Nova güzelim Nova. Gül Sunal ise paylaşımına "Kemal bir kız torunumuz daha oldu. Adı Nova. Manası parlayan yıldız. İnşallah ışıl ışıl bir hayatı olsun" notunu düşmüştü.