Yeni doğum yapmıştı! Ali Sunal ve Ezo Sunal’dan kötü haber

Öte yandan Ali Sunal, kardeşi Ezo Sunal'ın doğum müjdesini sosyal medyadan şöyle duyurmuştu: Ailemize hoş geldin canım Nova güzelim Nova. Gül Sunal ise paylaşımına "Kemal bir kız torunumuz daha oldu. Adı Nova. Manası parlayan yıldız. İnşallah ışıl ışıl bir hayatı olsun" notunu düşmüştü.