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Yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz’dan korkutan haber! Ablası Semiha Duymaz duyurdu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik deprem Malatya, Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Çok fazla can kaybına neden olan depremin ardından bir kötü haber de paylaştığı yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz'dan geldi. Fenomen ismin ablası Semiha Duymaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Taha Duymaz ve ailesinin enkaz altında kaldığını belirtti.

Giriş Tarihi: 06.02.2023 16:27
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Yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz’dan korkutan haber! Ablası Semiha Duymaz duyurdu

Yayınladığı yemek videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Taha Duymaz'dan kötü haber geldi.

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Yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz’dan korkutan haber! Ablası Semiha Duymaz duyurdu

Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da ailesiyle birlikte göçük altında kaldı.

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Yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz’dan korkutan haber! Ablası Semiha Duymaz duyurdu

Fenomenin kardeşi, sosyal medya hesabından yaptığı yardım çağrısında "Lütfen yardımcı olun, enkaz altındalar" diyerek adres bilgilerini paylaştı.

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Yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz’dan korkutan haber! Ablası Semiha Duymaz duyurdu

Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kardeşi Taha Duymaz, ve ailesinin göçük altında kaldığını söyleyerek yardım istedi.

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Yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz’dan korkutan haber! Ablası Semiha Duymaz duyurdu

"TAHA ENKAZ ALTINDA"

Hesabından paylaşım yapan Semiha Duymaz, şunları yazdı: