Yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz’dan korkutan haber! Ablası Semiha Duymaz duyurdu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik deprem Malatya, Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Çok fazla can kaybına neden olan depremin ardından bir kötü haber de paylaştığı yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz'dan geldi. Fenomen ismin ablası Semiha Duymaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Taha Duymaz ve ailesinin enkaz altında kaldığını belirtti.