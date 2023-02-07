Kısmetse Olur yarışmacıları NEDEN YOK? Kısmetse Olur YELİZ ve EROL elendi mi, diskalifiye mi oldu?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü tüm heyecanıyla devam ediyor. Her hafta eleme heyecanı yaşanan programda bu hafta kimin eleneceği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Kısmetse Olur 49.bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkacak. Yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise herkeste kafa karışıklığı yaşattı. Peki, Kısmetse Olur bu hafta kim elenecek? Kısmetse Olur Yeliz ve Erol diskalifiye mi oldu? İşte, detaylar...