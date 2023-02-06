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Haberler Galeri Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma ağlayarak paylaştı: “Ailem sıkıştı”

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma ağlayarak paylaştı: “Ailem sıkıştı”

Saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ilçe ve çevre ülkelerde hissedildi. Çok sayıda can kaybının yaşandığı felaketle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken bir yardım çağrısı da Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'dan geldi. Tohma'nın Hatay da yaşayan ailesi göçük altında kaldı.

Giriş Tarihi: 06.02.2023 13:17 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 13:28
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Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma ağlayarak paylaştı: “Ailem sıkıştı”

Kahramanmaraş'ta meydana gelen Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedilen 7.7'lik depremde, Seren Serengil'in Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma'nın ailesi göçük altında kaldı, Tohma gözyaşları içinde yardım istedi.

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Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma ağlayarak paylaştı: “Ailem sıkıştı”

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

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Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma ağlayarak paylaştı: “Ailem sıkıştı”

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremi sonrası paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

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Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma ağlayarak paylaştı: “Ailem sıkıştı”

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın paylaşımları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

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Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma ağlayarak paylaştı: “Ailem sıkıştı”

Volkan Demirel'den sonra Seren Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Tohma da ağlayarak bir paylaşım yaptı.