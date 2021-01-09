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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeliz Yeşilmen’i soyan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı! Yeliz Yeşilmen’i soyan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı!
Yekiz Yeşilmen Bodrum Yalıkavak'ta bulunan evinin çocuklarının bakıcısı tarafından soyulduğunu iddia etti. Türkmen uyruklu Fatoş isimli bakının, elindeki bavulla evden ayrıldığı anlar kameralara yakalandı. Şikayetçi olan Yeliz Yeşilmen, "Arkamı döner dönmez, akşam vakti koca bir bavulla arka kapıdan kaçmış. Bunun cezasını tabiki çekmeli ki bir daha kimseye yapamasın" dedi.
Giriş Tarihi: 09.01.2021 17:15 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 17:15
Ünlü model ve dizi oyuncusu Yeliz Yeşilmen, Bodrum Yalıkavak'taki yazlık evinin, çocuklarının Türkmen uyruklu Fatoş isimli bakıcısı tarafından soyulduğunu iddia etti. Bakıcının elindeki bavulla evi terk ettiği anlar güvenlik kameralarına yansırken, şikayetçi olan Yeşilmen, bakıcının yaklaşık 3 ay önce işe başladığını ve henüz deneme sürecinde olduğunu belirtti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilmen açıklamasında şunları söyledi: "Aslında denemede olan iki, üç aydır yanımda olan biri. Güvenimizi kazanmaya çalışan, çoluğumuzu çocuğumuzu emanet etmeyi düşündüğümüz kişi. Ben arkamı döner dönmez, akşam vakti koca bir bavulla ön kapıda güvenlik olduğu için arka kapıdan kaçarak gidiyor. Dün akşam yedi, yedi buçuk gibiydi. O dakikadan beri telefonu kapalı, hiçbir şekilde ulaşılamıyor."
"Eve geldiğimde gayet düzenliydi. Hiç olmadığı kadar pırıl, pırıl düzenliydi. Ama ziynet eşyalarımdan bazıları yok. Daha nelerim yok zamanla ortaya çıkacak. Çok eşyam var. Tek, tek takibini yapamıyorum. Değerli kürklerimden iki, üç tane yok. Onları havalanması için asmıştık."
"Aslında burada önemli olan maddi değer değil yapılan hareket. Evine, ailene misafir olarak aldığın, ailenden biri olmaya aday birinin arkanı döndüğün anda böyle bir kalleşlik yapmasının bedeli olmalı. Bunun cezasını tabi ki çekmeli ki bir daha kimseye yapamasın. Rezil olsun, hiç kimseye yapamasın, bu da ona bir ders olsun."
'İNSANLAR TANISIN, EVİNE ALMASIN'
Bakıcıyı kardeşi gibi gördüğünü ve ona hediyeler verdiğini belirten Yeşilmen Cana geleceğine mala gelsin, canımız sağ olsun. Çoluğumun çocuğumun, benim sağlığım önemli. Neden ben onun fotoğrafını paylaştım, rezil olsun utansın diye. İnsanlar tanısın, görsün ve almasın evine. Çünkü ben çok sevdim, inandım, güvendim. Kardeşim gibi gördüm, hediyeler verdim. Buna gerek yoktu.