Yeliz Yeşilmen’i soyan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı!

"Aslında burada önemli olan maddi değer değil yapılan hareket. Evine, ailene misafir olarak aldığın, ailenden biri olmaya aday birinin arkanı döndüğün anda böyle bir kalleşlik yapmasının bedeli olmalı. Bunun cezasını tabi ki çekmeli ki bir daha kimseye yapamasın. Rezil olsun, hiç kimseye yapamasın, bu da ona bir ders olsun."

