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Maraşlı başlıyor! Maraşlı ve Mahur’un kaderleri birbirine bağlanıyor

Atv'nin yeni dizisi Maraşlı için geri sayım başladı. 11 Ocak Pazartesi günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizide, eski Özel Kuvvet askeri Maraşlı ile Mahur'un birbirlerine bağlanan kaderleri anlatılıyor.

Giriş Tarihi: 09.01.2021 17:28
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Maraşlı başlıyor! Maraşlı ve Mahur’un kaderleri birbirine bağlanıyor

Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maraşlı başlıyor! Maraşlı ve Mahur’un kaderleri birbirine bağlanıyor

Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar.

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Maraşlı başlıyor! Maraşlı ve Mahur’un kaderleri birbirine bağlanıyor

Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer.

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Maraşlı başlıyor! Maraşlı ve Mahur’un kaderleri birbirine bağlanıyor

Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır.

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Maraşlı başlıyor! Maraşlı ve Mahur’un kaderleri birbirine bağlanıyor

O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…