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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Maraşlı başlıyor! Maraşlı ve Mahur’un kaderleri birbirine bağlanıyor Maraşlı başlıyor! Maraşlı ve Mahur’un kaderleri birbirine bağlanıyor
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı için geri sayım başladı. 11 Ocak Pazartesi günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizide, eski Özel Kuvvet askeri Maraşlı ile Mahur'un birbirlerine bağlanan kaderleri anlatılıyor.
Giriş Tarihi: 09.01.2021 17:28
Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar.
Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer.
Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır.
O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…