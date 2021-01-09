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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Özdemir Erdoğan’dan Zeki Müren hakkında zehir zemberek açıklama: Erkek çocuklara travmalar yaşattı Özdemir Erdoğan’dan Zeki Müren hakkında zehir zemberek açıklama: Erkek çocuklara travmalar yaşattı
Usta sanatçı Özdemir Erdoğan, Zeki Müren hakkında çok konuşulacak açıklamalara imza attı. 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödül Töreni'nde müzik dalında büyük ödüle layık görülen söz yazarı ve besteci Özdemir Erdoğan, "İnsanlarımız Zeki Müren'i çocuklarıyla birlikte izledi. Onu izleyen küçük erkek çocukları travmalar yaşadı" dedi. İşte Özdemir Erdoğan'ın o açıklamaları.
Giriş Tarihi: 09.01.2021 15:27 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 15:27
2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödül Töreni'nde müzik dalında büyük ödüle layık görülen Özdemir Erdoğan, Posta'a konuştu. Ünlü sanatçı, verdiği röportajda Zeki Müren hakkında olay yaratacak açıklamalar yaptı. Özdemir Erdoğan'ın röportajından satırbaşları şöyle:
GALERİ DEVAM EDİYOR 'ONU İZLEYEN ERKEK ÇOCUKLARI TRAVMALAR YAŞADI' Zeki Müren'e dair garip bir "Madam" çıkışınız oldu. Bu çıkışınızı pek anlayamadım...
"Bakın, Zeki Müren ilk defa 1950'de piyasaya çıkmıştır ve o Türkiye'nin ilk rol modelidir. İnsanlarımız onu küçük erkek çocuklarıyla birlikte televizyonda seyretti. Ve onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı. Kötü bir rol modeldi. Sonradan bir sürü Zeki Müren'in taklitçileri çıktı. İnsanlar ona özendi. Ben bir insanın eşcinsel olmasından rahatsız olmam ama eğer bu, toplum önünde örnek olacak şekilde kullanılıyorsa zararlıdır."
"FERDİ ÖZBEĞEN DE EŞCİNSELDİ AMA KENDİNİ AFİŞE ETMEDİ" Zeki Bey, bunu kullanıyor muydu sizce?
"Elbette. Ferdi Özbeğen de eşcinseldi ama efendi efendi davrandı. Bir gün bile eşcinselliğini afişe etmedi. Kendi inançları ve kendi dünyasında efendi gibi öldü, gitti."
Bu sözleriniz bazı insanları incitip öfkelendirebilir.
"Bakın mesela Bülent Ersoy, çok daha namuslu, çünkü o kadın oldu. Yani erkek çocuklara kötü örnek olmadı. 'Ben böyle hissediyorum' dedi ve gitti kadın oldu. Bu kadına kimse bir şey diyemez ama Zeki Müren kötü bir rol modeldi. Aklı başında olan herkes böyle düşünür.
Bugün erkekler mini etek giyip oje sürse, makyaj yapsa hoş karşılanır mı? Hem bu tehlikeyi kabul ediyorsunuz hem de sanat uğruna bunu görmezden geliyorsunuz. Bana kalırsa bu büyük bir sahtekarlık ve çelişkidir. Bunu konuşmamak ahlaksızlıktır. Siz böyle bir tehlikenin varlığını kabul ediyorsunuz ama sanat uğruna ağzınızı açıp tek kelime etmiyorsunuz. Bir tek Özdemir Erdoğan konuşuyor."