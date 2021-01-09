Özdemir Erdoğan’dan Zeki Müren hakkında zehir zemberek açıklama: Erkek çocuklara travmalar yaşattı

Bu sözleriniz bazı insanları incitip öfkelendirebilir.

"Bakın mesela Bülent Ersoy, çok daha namuslu, çünkü o kadın oldu. Yani erkek çocuklara kötü örnek olmadı. 'Ben böyle hissediyorum' dedi ve gitti kadın oldu. Bu kadına kimse bir şey diyemez ama Zeki Müren kötü bir rol modeldi. Aklı başında olan herkes böyle düşünür.