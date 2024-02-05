05 Şubat 2024, Pazartesi
Yeliz Yeşilmen'e dolandırıcılık şoku! Pasaportunu paylaştı! "Evladım gibi gördüm ama neler yapmış..."
Türk televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden Yeliz Yeşilmen, bu sefer yaşadığı dolandırıcılık olayıyla gündeme geldi. Uzun süredir Bodrum'da yaşayan ünlü oyuncu, evinde çalışan Ugandalı hizmetçisi tarafından dolandırıldığını açıkladı. Yeşilmen'in Bodrum'daki evinde yaşanan bu olay, magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. İşte ünlü şarkıcının yaşadığı olay hakkında tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 05.02.2024 09:33
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12