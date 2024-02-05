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Yeliz Yeşilmen'e dolandırıcılık şoku! Pasaportunu paylaştı! "Evladım gibi gördüm ama neler yapmış..."

Türk televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden Yeliz Yeşilmen, bu sefer yaşadığı dolandırıcılık olayıyla gündeme geldi. Uzun süredir Bodrum'da yaşayan ünlü oyuncu, evinde çalışan Ugandalı hizmetçisi tarafından dolandırıldığını açıkladı. Yeşilmen'in Bodrum'daki evinde yaşanan bu olay, magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. İşte ünlü şarkıcının yaşadığı olay hakkında tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 05.02.2024 09:33
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Yeliz Yeşilmen’e dolandırıcılık şoku! Pasaportunu paylaştı! Evladım gibi gördüm ama neler yapmış...

Yeliz Yeşilmen, son dönemde sıkça magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Uludağ'da yaşanan fiyatlarla ilgili yaptığı isyanın ardından bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya kaldığını açıkladı. Yeşilmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, evine aldığı yabancı uyruklu bir çalışanı tarafından dolandırıldığını duyurdu. Ünlü isim, yaşadığı bu olayın şokunu takipçileriyle paylaşarak dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeliz Yeşilmen’e dolandırıcılık şoku! Pasaportunu paylaştı! Evladım gibi gördüm ama neler yapmış...

"EVLADIM GİBİ GÖRMÜŞTÜM"

Sabah'ta yer alan habere göre; Yeliz Yeşilmen, Uganda vatandaşı olan çalışanının kendisini dolandırıp kaçtığını iddia etti. Yeşilmen "Onu evladım gibi görmüş, sahip çıkmıştım. Dolandırdığı yetmezmiş gibi beni herkese cani biriymişim gibi anlatmış" dedi

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Yeliz Yeşilmen’e dolandırıcılık şoku! Pasaportunu paylaştı! Evladım gibi gördüm ama neler yapmış...

Bir süredir Bodrum'da yaşayan oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabından evinde çalıştırdığı kadın tarafından dolandırıldığını iddia etti.

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Yeliz Yeşilmen’e dolandırıcılık şoku! Pasaportunu paylaştı! Evladım gibi gördüm ama neler yapmış...

Yeşilmen, "Bazı insanlar 'Hep senin başına mı bunlar geliyor?' diye sormuş, hayır bu durumlar birçok insanın başına geliyor ama herkes dile getirmiyor. Evde kadın çalıştıran insanlar ne kadar rezil şeyler yaşıyor bir bilseniz, keşke herkes bunları anlatsa" dedi.

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Yeliz Yeşilmen’e dolandırıcılık şoku! Pasaportunu paylaştı! Evladım gibi gördüm ama neler yapmış...

Uganda vatandaşı olan çalışanı hakkında konuşan oyuncu, şunları söyledi:

"Hayatında ev görmemiş, yer yurt görmemiş biriydi, yazıktır diye sahip çıktık.