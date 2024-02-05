Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL değerindeki 'Osmanlı' sorusu! Yarışmacıdan şaşırtan karar...

ATV'nin sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster, başarı sunucu Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla pazar akşamları milyonları ekranları başına kilitliyor. Her bölümüyle heyecanı dorukta yaşatan Milyoner'de yarışmacı Berk Can İşbilen 200 bin TL değerindeki 'Osmanlı' sorusunda herkesin şaşırtan bir karar verdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o soru...