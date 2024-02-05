Safir dizisinin Ateş'i İlhan Şen'in gerçek mesleğini duyanlar inanamadı! Oyunculuk için her şeyden vazgeçmiş...

atv ekranlarının yeni sezon dizisi Safir, izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Kapadokya'nın büyülü atmosferinde çekilen dizi, sadece konusuyla değil aynı zamanda başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Özge Yağız, İpek Tuzcuoğlu, Müfit Kayacan ve Can Bartu Arslan gibi tecrübeli isimlerin başrollerini üstlendiği Safir, sosyal medyada özel hayatlarıyla da merak konusu olan oyuncularıyla gündemde. Özellikle dizide Ateş karakteriyle boy gösteren başarılı ve yakışıklı oyuncu İlhan Şen'in gerçek mesleği hayranlarını şaşırttı.