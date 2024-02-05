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Safir dizisinin Ateş'i İlhan Şen'in gerçek mesleğini duyanlar inanamadı! Oyunculuk için her şeyden vazgeçmiş...

atv ekranlarının yeni sezon dizisi Safir, izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Kapadokya'nın büyülü atmosferinde çekilen dizi, sadece konusuyla değil aynı zamanda başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Özge Yağız, İpek Tuzcuoğlu, Müfit Kayacan ve Can Bartu Arslan gibi tecrübeli isimlerin başrollerini üstlendiği Safir, sosyal medyada özel hayatlarıyla da merak konusu olan oyuncularıyla gündemde. Özellikle dizide Ateş karakteriyle boy gösteren başarılı ve yakışıklı oyuncu İlhan Şen'in gerçek mesleği hayranlarını şaşırttı.

Giriş Tarihi: 05.02.2024 10:24 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 10:27
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Safir dizisinin Ateş’i İlhan Şen’in gerçek mesleğini duyanlar inanamadı! Oyunculuk için her şeyden vazgeçmiş...

Ateş karakterini canlandıran İlhan Şen, hem başarılı oyunculuğu hem de özel hayatıyla merak konusu oluyor. Sosyal medyada ve medya gündeminde sıkça yer alan oyuncu, Safir dizisi ile birlikte kariyerine yeni bir ivme kazandırdı. İlhan Şen hakkında araştırma yapanlar asıl mesleğini duyunca şoke oldu.

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Safir dizisinin Ateş’i İlhan Şen’in gerçek mesleğini duyanlar inanamadı! Oyunculuk için her şeyden vazgeçmiş...

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nde İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Müfit Kayacan ve Can Bartu Arslan başrolleri paylaşıyor.

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Safir dizisinin Ateş’i İlhan Şen’in gerçek mesleğini duyanlar inanamadı! Oyunculuk için her şeyden vazgeçmiş...

Safir dizisinin oyuncuları özel hayatlarıyla da sosyal medyada merak konusu.

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Safir dizisinin Ateş’i İlhan Şen’in gerçek mesleğini duyanlar inanamadı! Oyunculuk için her şeyden vazgeçmiş...

Bu isimlerden biri de dizide Ateş karakteriyle boy gösteren başarılı oyuncu İlhan Şen...

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Safir dizisinin Ateş’i İlhan Şen’in gerçek mesleğini duyanlar inanamadı! Oyunculuk için her şeyden vazgeçmiş...

35 yaşındaki ünlü oyuncu İlhan Şen'in gerçek mesleğini duyanlar şaştı kaldı.