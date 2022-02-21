21 Şubat 2022, Pazartesi
Yeliz Yeşilmen yayın sırasında fenalık geçirdi! En büyük travmasını anlattı: Hayatımdaki tüm erkeklerden...
Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, katıldığı bir programda özel hayatına dair itiraflarda bulundu. Hayatında yaşadığı en büyük travmayı anlatan Yeşilmen, yayın sırasında dayanamayıp fenalık geçirdi. Çok küçük yaşlarda hiç tanımadığı biriyle görücü usulü evlendirildiğini söyleyen oyuncu, babası dahil hayatına giren tüm erkeklerden dayak yediğini anlattı.
Giriş Tarihi: 21.02.2022 12:44
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