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Haberler Galeri Yeliz Yeşilmen yayın sırasında fenalık geçirdi! En büyük travmasını anlattı: Hayatımdaki tüm erkeklerden...

Yeliz Yeşilmen yayın sırasında fenalık geçirdi! En büyük travmasını anlattı: Hayatımdaki tüm erkeklerden...

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, katıldığı bir programda özel hayatına dair itiraflarda bulundu. Hayatında yaşadığı en büyük travmayı anlatan Yeşilmen, yayın sırasında dayanamayıp fenalık geçirdi. Çok küçük yaşlarda hiç tanımadığı biriyle görücü usulü evlendirildiğini söyleyen oyuncu, babası dahil hayatına giren tüm erkeklerden dayak yediğini anlattı.

Giriş Tarihi: 21.02.2022 12:44
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Yeliz Yeşilmen yayın sırasında fenalık geçirdi! En büyük travmasını anlattı: Hayatımdaki tüm erkeklerden...

Yeliz Yeşilmen, yazar Barış Muslu'nun "Beyin Dedektifi" programına konuk oldu. Programda hayatına dair özel anları anlatan Yeşilmen, dayanamayıp fenalık geçirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeliz Yeşilmen yayın sırasında fenalık geçirdi! En büyük travmasını anlattı: Hayatımdaki tüm erkeklerden...

'KEŞKE YAŞAMASAYDIM' DEDİĞİ OLAYI ANLATTI

Yeşilmen, "Hayatınızda keşke hiç yaşamasaydım dediğiniz olaylar nelerdir?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü isim, "Babam kötü niyetle yapmadı ama evlilik olayını değiştirmek isterdim. Dikkat çeken bir görüntüm olduğu için, hep etrafım tarafından sarışın olmanın kötü yanlarını yaşadım. Eve mektuplar, sessiz telefonlar geliyordu. Babam da korkuyordu. İyi bir kısmetle beni baş göz etmek istedi" dedi.

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Yeliz Yeşilmen yayın sırasında fenalık geçirdi! En büyük travmasını anlattı: Hayatımdaki tüm erkeklerden...

Ünlü isim, sözlerine; "Görücü usulüyle, üç gün içinde tanımadığım bir aileye verdi beni. Hayatımın en önemli travması. Okul hayatım bitti. Derslerim de iyi olduğu için babamın beni evlendirmesine akrabalarımız tepki gösterdi. Babam başıma bir şey gelmesin diye iyi bir aileyle Almanya'ya gönderelim dedi. Karı-kocalık olmadı. Aynı odada dahi uyumadık" diye devam etti.

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Yeliz Yeşilmen yayın sırasında fenalık geçirdi! En büyük travmasını anlattı: Hayatımdaki tüm erkeklerden...

ŞİDDET İTİRAFI

"Karı koca hayatı yaşamadım. Eşim kendine büyü yapıldığına inandı" diyen Yeşilmen, "Bir hocanın 'eşini döv' sözüne inanıp beni dövdü. 6 ay yer yatağında yattım. Sabah kalkıp hizmetçi gibi evi temizleyip yemek yapardım. 6 ay sonra tüm altınlarımı alıp sözleşme imzalatıp beni öyle bıraktılar. Hayatımda tek travma yok, travmalar zinciri var. Babamdan başlayarak hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm" ifadelerini kullandı.

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Yeliz Yeşilmen yayın sırasında fenalık geçirdi! En büyük travmasını anlattı: Hayatımdaki tüm erkeklerden...

İki çocuk annesi Yeliz Yeşilmen, hayatta en çok kızgın olduğu kişilerin babası ve ayrıldığı eşi Ali Uğur Akbaş olduğunu söyledi.