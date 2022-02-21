Yeliz Yeşilmen yayın sırasında fenalık geçirdi! En büyük travmasını anlattı: Hayatımdaki tüm erkeklerden...

Ünlü isim, sözlerine; "Görücü usulüyle, üç gün içinde tanımadığım bir aileye verdi beni. Hayatımın en önemli travması. Okul hayatım bitti. Derslerim de iyi olduğu için babamın beni evlendirmesine akrabalarımız tepki gösterdi. Babam başıma bir şey gelmesin diye iyi bir aileyle Almanya'ya gönderelim dedi. Karı-kocalık olmadı. Aynı odada dahi uyumadık" diye devam etti.