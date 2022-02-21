21 Şubat 2022, Pazartesi
Demet Özdemir “Estetiksizim botoksum bile yok” dedi! Ortaya çıkan fotoğrafları pes dedirtti
Son olarak "Aşk Taktikleri" filminde rol alan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile evlilik kararı sonrası magazin gündemine oturdu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Özdemir'in estetik açıklaması ise sosyal medyayı ikiye böldü. Bugüne kadar hiç estetik yaptırmadığını söylemesi üzerine ortaya çıkan fotoğrafları şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 21.02.2022 13:50
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