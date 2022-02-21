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Demet Özdemir “Estetiksizim botoksum bile yok” dedi! Ortaya çıkan fotoğrafları pes dedirtti

Son olarak "Aşk Taktikleri" filminde rol alan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile evlilik kararı sonrası magazin gündemine oturdu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Özdemir'in estetik açıklaması ise sosyal medyayı ikiye böldü. Bugüne kadar hiç estetik yaptırmadığını söylemesi üzerine ortaya çıkan fotoğrafları şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 21.02.2022 13:50
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Demet Özdemir “Estetiksizim botoksum bile yok” dedi! Ortaya çıkan fotoğrafları pes dedirtti

Kısa bir ayrılığın ardından Oğuzhan Koç ile evlilik kararı alan Demet Özdemir, magazinin gündemine oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Demet Özdemir “Estetiksizim botoksum bile yok” dedi! Ortaya çıkan fotoğrafları pes dedirtti

Son filmi "Aşk Taktikleri" ile de adından söz ettiren Özdemir, estetik çıkışıyla sosyal medyayı ikiye böldü.

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Demet Özdemir “Estetiksizim botoksum bile yok” dedi! Ortaya çıkan fotoğrafları pes dedirtti

Değişimi ve hakkındaki estetik iddialarıyla ilgili açıklama yapan Özdemir "9 yıldır dizi yapıyorum. Ameliyat olacak vakti nereden bulabilirim? 16 yaşımdaki halimi alıp 30 yaşımdaki halimle yan yana koyuyorlar. Tabii ki aynı değil! Çok üstüme geliyorlar" dedi.

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Demet Özdemir “Estetiksizim botoksum bile yok” dedi! Ortaya çıkan fotoğrafları pes dedirtti

"KAŞ BİLE ALDIRSAN..."

Demet Özdemir yaptığı açıklamanın devamında ise "Kilo alıp kilo veriyorum. Kaş bile aldırsan etkiliyor yüzü. Botoksum bile yok! Çok mimik yapıyorum, oynarken zor olacağını düşündüğüm için 40'larıma kadar da botoks yaptırmayı düşünmüyorum. Sadece yüz yogası yapıyorum" dedi.

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Demet Özdemir “Estetiksizim botoksum bile yok” dedi! Ortaya çıkan fotoğrafları pes dedirtti

Demet Özdemir'in açıklamasının ardından eski fotoğrafları gündeme oturdu. Yıllar içindeki değişim ise görenleri şoke etti.