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Haberler Galeri Kemal Sunal'ın unutulmaz repliğindeki "Sen içme Arap..."taki Arap Celal bakın nereli! Herkes yanlış biliyor

Kemal Sunal'ın unutulmaz repliğindeki "Sen içme Arap..."taki Arap Celal bakın nereli! Herkes yanlış biliyor

Yeşilçam'ın emektar oyuncuları arasında yer alan ve oynadığı yan rollerle hafızalara kazınan Celal Yonat vatandaşlar tarafından yeniden hatırlandı. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celal Yonat'ın unutulmazı ise Arap Celal karakteri oldu. Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?

Giriş Tarihi: 21.02.2022 12:32
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Kemal Sunal’ın unutulmaz repliğindeki Sen içme Arap...taki Arap Celal bakın nereli! Herkes yanlış biliyor

Yeşilçam'ın efsane filmlerinde oynadığı Arap Celal rolüyle tanınan ve Türk sinemasının emektarlarından olan Celal Yonat yıllar sonra vatandaşlar tarafından yeniden hatırlandı. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celal Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki Celal Yonat kimdir? Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kemal Sunal’ın unutulmaz repliğindeki Sen içme Arap...taki Arap Celal bakın nereli! Herkes yanlış biliyor

Cüneyt Arkın - Eskişehir

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Kemal Sunal’ın unutulmaz repliğindeki Sen içme Arap...taki Arap Celal bakın nereli! Herkes yanlış biliyor

Ediz Hun - İstanbul

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Kemal Sunal’ın unutulmaz repliğindeki Sen içme Arap...taki Arap Celal bakın nereli! Herkes yanlış biliyor

Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

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Kemal Sunal’ın unutulmaz repliğindeki Sen içme Arap...taki Arap Celal bakın nereli! Herkes yanlış biliyor

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