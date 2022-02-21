Kemal Sunal'ın unutulmaz repliğindeki "Sen içme Arap..."taki Arap Celal bakın nereli! Herkes yanlış biliyor

Yeşilçam'ın emektar oyuncuları arasında yer alan ve oynadığı yan rollerle hafızalara kazınan Celal Yonat vatandaşlar tarafından yeniden hatırlandı. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celal Yonat'ın unutulmazı ise Arap Celal karakteri oldu. Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?