Yeliz Yeşilmen yaşadıklarını anlattı! 'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' demişti...

"Çok yeni olan şeyler değil. Bizim 16-17 yıl oldu birlikteliğimiz. Zaman zaman her ailede olduğu gibi geçimsizlikler oluyor. Ben bir insanım. Bir kalbim var. Aslında aşırı duygusal bir insanım. O da yaşanılan bir şeyin ardından bir patlama. Aslında o bir kadının çığlığı. Çığlığını kocasına duyurma çabası."

