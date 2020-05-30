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Haberler Galeri Yeliz Yeşilmen yaşadıklarını anlattı! 'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' demişti...

Yeliz Yeşilmen yaşadıklarını anlattı! 'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' demişti...

Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından gözyaşları içinde bir video paylaşmış ve 'Sonum Bergen gibi olsun istemiyorum' demişti. Yeliz Yeşilmen ardından bir paylaşım daha yapmış ve "Sorunlarımız var. Çözdüğümüzde açıklama yapacağız. Aile içinde böyle tatsız olaylar oluyor" demişti. Aile içerisinde sorunlar yaşadığını belirten Yeşilmen, sözlerine açıklık getirdi.

Giriş Tarihi: 30.05.2020 13:16 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 13:19
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Yeliz Yeşilmen yaşadıklarını anlattı! 'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' demişti...

Yeliz Yeşilmen geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabında ağlayarak bir video yayınlamış ve 'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' demişti. Yeşilmen, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına bağlandı ve o sözlerine açıklık getirdi...

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Yeliz Yeşilmen yaşadıklarını anlattı! 'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' demişti...

"Çok yeni olan şeyler değil. Bizim 16-17 yıl oldu birlikteliğimiz. Zaman zaman her ailede olduğu gibi geçimsizlikler oluyor. Ben bir insanım. Bir kalbim var. Aslında aşırı duygusal bir insanım. O da yaşanılan bir şeyin ardından bir patlama. Aslında o bir kadının çığlığı. Çığlığını kocasına duyurma çabası."

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Yeliz Yeşilmen yaşadıklarını anlattı! 'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' demişti...

"Hala aynı evde yaşıyoruz. Bu konuyla ilgili çok detay söyleyemem ama neticede bir kadının dolup patlamasında ağzından her şey çıkabilir. Aynı evde yaşıyoruz. Bir takım sorunlarımız oldu. Belki bu çığlığımla kendimi başta kocama duyurmuşumdur."

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Yeliz Yeşilmen yaşadıklarını anlattı! 'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' demişti...

"Bugün erkeklere sorduğunuz zaman 'her evde şiddet var' derler, kadınlar da bunu sineye çeker. Siz sorun 'e ne olacak ki, bir telefon fırlattım' diyecekler. Fiziksel şiddet var, psikolojik şiddet var... Var da var! Benim Parkinson hastası babam, yaşlı bir annem var. Benim arkamdaki tek gücüm medyam. Benim üzülmem, ağlamam neden bu kadara ayıp."

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Yeliz Yeşilmen yaşadıklarını anlattı! 'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' demişti...

"Kocamı zan altında bırakmam istemiyorum. İstesem daha farklı şeyler söylerdim. Aramda yaşadığım sorunlar var ama Bergen'e bunu yaşatan adamın karaktersizliği ile kocamı bir tutamam. Sinirle ağzımdan başka şeyler çıkmış olabilir ama durup dururken mi çıktı, hayır bir yaşanmışlıkla çıktı."