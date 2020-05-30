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Yeliz Yeşilmen yaşadıklarını anlattı! 'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' demişti...
Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından gözyaşları içinde bir video paylaşmış ve 'Sonum Bergen gibi olsun istemiyorum' demişti. Yeliz Yeşilmen ardından bir paylaşım daha yapmış ve "Sorunlarımız var. Çözdüğümüzde açıklama yapacağız. Aile içinde böyle tatsız olaylar oluyor" demişti. Aile içerisinde sorunlar yaşadığını belirten Yeşilmen, sözlerine açıklık getirdi.
Giriş Tarihi: 30.05.2020 13:16 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 13:19
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