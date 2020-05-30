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Kylie Jenner'ın serveti kurmaca çıktı! Dünyanın en genç milyarderi ilan edilmişti…

Sosyal medya paylaşımlarından binlerce dolar kazanan ve kendi kozmetik firması bulunan Kylie Jenner'ın tüm serveti kurmaca çıktı. Forbes, iki yıl üst üste servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) ilan ettiği Kylie Jenner'ın gelirinin sahte çıktığını açıkladı. Jenner ise iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 30.05.2020 12:05 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 12:07
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Kylie Jenner'ın serveti kurmaca çıktı! Dünyanın en genç milyarderi ilan edilmişti…

Çıkardığı kozmetik markasıyla Forbes tarafından en genç milyarder ilan edilen Kyli Jenner'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Kylie Jenner'ın serveti kurmaca çıktı! Dünyanın en genç milyarderi ilan edilmişti…

Genç yaşta dudak uçuklatan bir servetin sahibi olan Kylie'nin mal varlığının kurmaca olduğu öne sürüldü. İşin ilginç yanı ise bu iddiayı ortaya atan yine Kylie'yi milyarder ilan eden Forbes dergisi.

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Kylie Jenner'ın serveti kurmaca çıktı! Dünyanın en genç milyarderi ilan edilmişti…

Amerikan Forbes dergisi; üst üste servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) ilan ettiği Kylie Jenner, hakkında yeni bir yazı yayınladı. Dergi, resmi web sitesinden Jenner'ın bu servetinin kurmaca olduğunu, aslında kendi adını taşıyan kozmetik şirketinin söylendiği kadar gelir elde etmediğini iddia etti.

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Kylie Jenner'ın serveti kurmaca çıktı! Dünyanın en genç milyarderi ilan edilmişti…

Kylie Jenner, Kylie Cosmetics'in% 51'ini geçtiğimiz ocak ayında 1,2 milyar bir dolarlık anlaşma ile ABD güzellik devi Coty'ye satmıştı. Derginin iddialarına göre, tüm gerçekler bu satıştan sonra ortaya çıktı.

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Kylie Jenner'ın serveti kurmaca çıktı! Dünyanın en genç milyarderi ilan edilmişti…

Coty tarafından son 6 ay içinde piyasaya sürülen ürünler ve elde edilen gelirler, aslında Jenner'ın söylediği rakamların gerçek olmadığını ortaya koydu.