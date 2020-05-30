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Kylie Jenner'ın serveti kurmaca çıktı! Dünyanın en genç milyarderi ilan edilmişti…
Sosyal medya paylaşımlarından binlerce dolar kazanan ve kendi kozmetik firması bulunan Kylie Jenner'ın tüm serveti kurmaca çıktı. Forbes, iki yıl üst üste servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) ilan ettiği Kylie Jenner'ın gelirinin sahte çıktığını açıkladı. Jenner ise iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 30.05.2020 12:05 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 12:07
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