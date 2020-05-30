Kraliyet Ailesi’nden ayrılan Meghan Markle görevine gizlice devam ettiği ortaya çıktı

Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden ayrılmalarının ardından Amerika'ya yerleşmişleri. Görevlerinden ayrılmadan önce birçok sosyal sorumluluk projesine başkanlık eden ve vakıflarda çalışan Meghan Markle'ın Megxit sonrası görevini gizlice sürdürdüğü ortaya çıktı. Kraliyet görevlerini sürdürürken birlikte çalıştığı hayvan hakları yardım kuruluşuyla birlikte çalışmaya devam eden Markle'ın ne çeşit bir destek sağladığı açıklanmadı.