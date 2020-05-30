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Haberler Galeri Kraliyet Ailesi’nden ayrılan Meghan Markle görevine gizlice devam ettiği ortaya çıktı

Kraliyet Ailesi’nden ayrılan Meghan Markle görevine gizlice devam ettiği ortaya çıktı

Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden ayrılmalarının ardından Amerika'ya yerleşmişleri. Görevlerinden ayrılmadan önce birçok sosyal sorumluluk projesine başkanlık eden ve vakıflarda çalışan Meghan Markle'ın Megxit sonrası görevini gizlice sürdürdüğü ortaya çıktı. Kraliyet görevlerini sürdürürken birlikte çalıştığı hayvan hakları yardım kuruluşuyla birlikte çalışmaya devam eden Markle'ın ne çeşit bir destek sağladığı açıklanmadı.

Giriş Tarihi: 30.05.2020 14:14 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 14:16
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Kraliyet Ailesi’nden ayrılan Meghan Markle görevine gizlice devam ettiği ortaya çıktı

Hayvanseverliğiyle tanınan Meghan Markle'ın, Londra merkezli hayvan hakları yardım kuruluşu Mayhew ile gizlice çalıştığı ortaya çıktı.

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Kraliyet Ailesi’nden ayrılan Meghan Markle görevine gizlice devam ettiği ortaya çıktı

Daily Mail'in haberine göre; Markle kraliyet görevleri dahilinde temas halinde olduğu yardım kuruluşuyla, görevlerini bırakmasına rağmen bağını koparmadı.

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Kraliyet Ailesi’nden ayrılan Meghan Markle görevine gizlice devam ettiği ortaya çıktı

Eşi Prens Harry ile kraliyet görevlerine son verdikten sonra (Megxit) Los Angeles'ta Tyler Perry'nin 18 milyon dolarlık malikanesinde yaşamaya başlayan Markle, corona virüs salgını döneminde Mayhew ile teması sürdürüyor.

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Kraliyet Ailesi’nden ayrılan Meghan Markle görevine gizlice devam ettiği ortaya çıktı

Yardım kuruluşunun yöneticisi Sarah Hastelow, Newsweek'e verdiği röportajda, temasın ayrıntılarını veremeyeceğini söyleyerek, "O, hayvanların ve hayvan refahının şampiyonu. Hayvanlar her zaman onun tutkusu oldu" dedi.

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Kraliyet Ailesi’nden ayrılan Meghan Markle görevine gizlice devam ettiği ortaya çıktı

Yardım kuruluşunun web sitesinde, hayvanlarla çalışmaya devam edilebilmesi ve malzeme satın alınması için bağışa ihtiyaç olduğu ifade ediliyor.