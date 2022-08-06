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Yeliz Yeşilmen olayın perde arkasını anlattı: ‘Keşke dövseydim’

Yeliz Yeşilmen anne babasının bakımını üstlenen bakıcıyla davalık oldu. Önceki gün Bodrum'daki evinin bahçesine girdiği sırada evden sesler geldiğini duyan Yeşilmen, babasını tartaklayan bakıcıyı güvenlikle evden gönderdi. Yaşananların ardından karakola giden bakıcı, Yeşilmen ve annesi tarafından darp edildiğini iddia etti. Karakola giderek ifade veren ünlü isim, kendisine iftira attığını söyledi: "Babamı hırpaladığı için onu işten attım. Ama gidip 'Beni darp etti" diye şikayetçi olmuş. Kılına bile zarar vermemiştim ama şimdi onu dövmediğim için pişmanım."

Giriş Tarihi: 06.08.2022 08:43 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 08:54
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Yeliz Yeşilmen olayın perde arkasını anlattı: ‘Keşke dövseydim’

Yeliz Yeşilmen, anne ve babasının bakıcısıyla karakolluk oldu. Önceki gün Bodrum'daki evinin bahçesine çıktığı sırada evinde sesler duyan ünlü sunucu, içeri girdiğinde bakıcının babasını hırpaladığını gördü. Yeşilmen, bunun ardından bakıcının evden gitmesi için sitenin güvenlik görevlilerini çağırdı. Yaşananların ardından karakola giden bakıcı, Yeşilmen ve annesi tarafından darp edildiğini iddia etti.

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Yeliz Yeşilmen olayın perde arkasını anlattı: ‘Keşke dövseydim’

Karakola gidip ifade veren Yeşilmen, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Babam Parkinson hastası. Konuşamıyor, yerinden kalkamıyor. Annemin karaciğeriyle ilgili sorunları var.

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Yeliz Yeşilmen olayın perde arkasını anlattı: ‘Keşke dövseydim’

O da yataktan kalkamıyor. Bu kişi anne-babama bakmak için yanımıza geldi. Dün sabah babamı yerinden kaldırmak için hırpaladığını gördüm. Hemen kovdum. Kılına bile zarar vermedim ama darp etmediğim için pişman oldum."

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Yeliz Yeşilmen olayın perde arkasını anlattı: ‘Keşke dövseydim’

Yeliz Yeşilmen, anne babasının bakımını üstlenen bakıcının kendisine iftira attığını söyledi: "Babamı hırpaladığı için onu işten attım. Ama gidip 'Beni darp etti" diye şikayetçi olmuş. Kılına bile zarar vermemiştim ama şimdi onu dövmediğim için pişmanım"

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Yeliz Yeşilmen olayın perde arkasını anlattı: ‘Keşke dövseydim’

Ünlü sunucu Yeliz Yeşilmen, anne ve babasının bakıcısıyla karakolluk oldu. Bakıcıyı darp ettiği iddialarını yalanlayan Yeşilmen, olayın perde arkasını Günaydın'a anlattı...