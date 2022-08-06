Yeliz Yeşilmen olayın perde arkasını anlattı: ‘Keşke dövseydim’

Yeliz Yeşilmen anne babasının bakımını üstlenen bakıcıyla davalık oldu. Önceki gün Bodrum'daki evinin bahçesine girdiği sırada evden sesler geldiğini duyan Yeşilmen, babasını tartaklayan bakıcıyı güvenlikle evden gönderdi. Yaşananların ardından karakola giden bakıcı, Yeşilmen ve annesi tarafından darp edildiğini iddia etti. Karakola giderek ifade veren ünlü isim, kendisine iftira attığını söyledi: "Babamı hırpaladığı için onu işten attım. Ama gidip 'Beni darp etti" diye şikayetçi olmuş. Kılına bile zarar vermemiştim ama şimdi onu dövmediğim için pişmanım."