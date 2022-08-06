Murat Dalkılıç’tan Merve Boluğur isyanı! “Canı isterse..."

2015 yılında nikah masasına oturan Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç 2 yıl sonra yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından oyunculuğa ara veren Boluğur, çıkardığı parçayla müzik piyasasına adım atmıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken güzel oyuncu için sık sık "Bu kız delirdi", "Murat'tan sonra toparlayamadı" gibi yorumlar yapılmıştı. Eski eşi Murat Dalkılıç, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. "Bu kız delirdi" paylaşımları yapanlara sert tepki gösteren şarkıcının ardından bir açıklama da Merve Boluğur'dan geldi. İşte o açıklamalar...