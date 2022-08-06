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Murat Dalkılıç’tan Merve Boluğur isyanı! “Canı isterse..."

2015 yılında nikah masasına oturan Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç 2 yıl sonra yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından oyunculuğa ara veren Boluğur, çıkardığı parçayla müzik piyasasına adım atmıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken güzel oyuncu için sık sık "Bu kız delirdi", "Murat'tan sonra toparlayamadı" gibi yorumlar yapılmıştı. Eski eşi Murat Dalkılıç, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. "Bu kız delirdi" paylaşımları yapanlara sert tepki gösteren şarkıcının ardından bir açıklama da Merve Boluğur'dan geldi. İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 06.08.2022 07:36 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 07:36
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Murat Dalkılıç’tan Merve Boluğur isyanı! “Canı isterse...

Popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur bir dargın bir barışık ilişkinin ardından 2015 yılında evlilik kararı almıştı.

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Murat Dalkılıç’tan Merve Boluğur isyanı! “Canı isterse...

Aşklarını doludizgin yaşayan ikiliden Murat Dalkılıç, bir gün konser esnasında Boluğur için yazdığı şarkıyı sevgilisinin gözlerine bakarak binlerce kişinin önünde söyledi.

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Murat Dalkılıç’tan Merve Boluğur isyanı! “Canı isterse...

Konser sırasında duygu dolu anlar yaşayan Boluğur, 24 Ağustos 2015'te Adile Sultan Yalısı'nda görkemli bir düğünle sevgilisi Murat Dalkılıç ile dünyaevine girdi.

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Murat Dalkılıç’tan Merve Boluğur isyanı! “Canı isterse...

Çiftin ikinci evlilik yıldönümlerini kutlamaya bir hafta kala boşanma kararı aldığı ortaya çıkmıştı.

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Murat Dalkılıç’tan Merve Boluğur isyanı! “Canı isterse...

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan bu evlilik, 2017 yılında ise sona erdi.