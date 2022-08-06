06 Ağustos 2022, Cumartesi
8 yıllık eşinden nisan ayında boşanan Petek Dinçöz pazartesi evleniyor
2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturan Petek Dinçöz, 8 yıllık evliliğini kısa süre önce bitirmişti. Boşanmanın ardından Miami'ye yerleşen şarkıcıdan şaşırtan bir haber geldi. Yeniden Türkiye'ye dönme kararı alan Petek Dinçöz, işletmeci Nida Büyükbayraktar ile evleniyor.
Giriş Tarihi: 06.08.2022 10:08 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 10:09
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