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8 yıllık eşinden nisan ayında boşanan Petek Dinçöz pazartesi evleniyor

2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturan Petek Dinçöz, 8 yıllık evliliğini kısa süre önce bitirmişti. Boşanmanın ardından Miami'ye yerleşen şarkıcıdan şaşırtan bir haber geldi. Yeniden Türkiye'ye dönme kararı alan Petek Dinçöz, işletmeci Nida Büyükbayraktar ile evleniyor.

Giriş Tarihi: 06.08.2022 10:08 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 10:09
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8 yıllık eşinden nisan ayında boşanan Petek Dinçöz pazartesi evleniyor

2014 yılında hayatını iş insanı Serkan Kodaloğlu ile dünyaevine giren Petek Dinçöz'ün bu evliliğinden Aslan adından bir oğlu olmuştu.

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8 yıllık eşinden nisan ayında boşanan Petek Dinçöz pazartesi evleniyor

Çiftin 8 yıllık evliliği, geçen nisan ayında tek celsede bitmişti.

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8 yıllık eşinden nisan ayında boşanan Petek Dinçöz pazartesi evleniyor

PAZARTESİ EVLENİYOR

Boşandıktan sonra oğlu Aslan'ın eğitim hayatı için Amerika'ya yerleştiğini açıklayan Petek Dinçöz, Türkiye'ye dönmeye karar verdi. Dinçöz, pazartesi günü Nida Büyükbayraktar ile nikâh masasına oturacak.

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8 yıllık eşinden nisan ayında boşanan Petek Dinçöz pazartesi evleniyor

MİAMİ'YE YERLEŞMİŞTİ

Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir de oğulları olan çift 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.

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8 yıllık eşinden nisan ayında boşanan Petek Dinçöz pazartesi evleniyor

Ayrılık haberini Petek Dinçöz sosyal medya hesabından duyurdu.