09 Eylül 2021, Perşembe
Yeliz Yeşilmen Ali Uğur Akbaş’ın 11 yıllık evliliği bitti! "Bergen gibi olmak istemiyorum" demişti
Geçtiğimiz Şubat ayında sosyal medya hesabından ağlayarak paylaşım yapan Yeliz Yeşilmen, evliliğinde sorunlar olduğunu söylemiş ve 'Sonum Bergen gibi olsun istemiyorum' demişti. İkilinin 11 yıllık evliliği sessiz sedasız sona erdi. Instagram hesabından takipçilerinin ısrarlı soruları üzerine açıklama yapan Yeşilmen, "Özel hayatım hakkında çok soru geliyor ama bir süre daha soru sormayın" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 09.09.2021 13:52
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