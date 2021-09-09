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Haberler Galeri Yeliz Yeşilmen Ali Uğur Akbaş’ın 11 yıllık evliliği bitti! "Bergen gibi olmak istemiyorum" demişti

Yeliz Yeşilmen Ali Uğur Akbaş’ın 11 yıllık evliliği bitti! "Bergen gibi olmak istemiyorum" demişti

Geçtiğimiz Şubat ayında sosyal medya hesabından ağlayarak paylaşım yapan Yeliz Yeşilmen, evliliğinde sorunlar olduğunu söylemiş ve 'Sonum Bergen gibi olsun istemiyorum' demişti. İkilinin 11 yıllık evliliği sessiz sedasız sona erdi. Instagram hesabından takipçilerinin ısrarlı soruları üzerine açıklama yapan Yeşilmen, "Özel hayatım hakkında çok soru geliyor ama bir süre daha soru sormayın" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 09.09.2021 13:52
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Yeliz Yeşilmen Ali Uğur Akbaş’ın 11 yıllık evliliği bitti! Bergen gibi olmak istemiyorum demişti

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, 2010 yılında iş insanı Ali Uğur Akbaş ile nikah masasına oturmuş, bu evliliğinden 2 çocuğu olmuştu. Yeşilmen, geçtiğimiz şubat ayında eşiyle sorunlar yaşamış ağlayarak çektiği videoyla isyan etmişti.

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Yeliz Yeşilmen Ali Uğur Akbaş’ın 11 yıllık evliliği bitti! Bergen gibi olmak istemiyorum demişti

SESSİZ SEDASIZ BOŞANDILAR

Taze Magazin'in haberine göre, evliliğindeki sorunları çözemeyen Yeşilmen, ayrılık kararı aldı. Çift, pazartesi günü sessiz sedasız boşandı. Konunun basına yansımaması isteyen çift, boşanmalarıyla ilgili de şimdilik bir açıklama yapmadı.

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Yeliz Yeşilmen Ali Uğur Akbaş’ın 11 yıllık evliliği bitti! Bergen gibi olmak istemiyorum demişti

"ÖZEL HAYATIMLA İLGİLİ SORU SORMAYIN"

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşan Yeliz Yeşilmen, özel hayatıyla ilgili gelen soruları cevapsız kalamadı. "Mesajlarınızı okuyorum, çok teşekkür ederim. Özel hayatımla ilgili de çok soru geliyor ama lütfen özel hayatımla ilgili şeyleri bir süre sormayın. Biz böyle lay lay lom şekilde gidelim" dedi.

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Yeliz Yeşilmen Ali Uğur Akbaş’ın 11 yıllık evliliği bitti! Bergen gibi olmak istemiyorum demişti

"SONUMUN BERGEN GİBİ OLMASINI İSTEMİYORUM"

Geçtiğimiz şubat ayında eşiyle büyük bir sorun yaşayan Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabından ağlayarak bir video yayınlamış ve sonunun yüzüne kezzap atılan Bergen'e benzemesinden korktuğunu söylemişti. Yeşilmen videosunda şu ifadeleri kullanmıştı:

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Yeliz Yeşilmen Ali Uğur Akbaş’ın 11 yıllık evliliği bitti! Bergen gibi olmak istemiyorum demişti

"Evet bugün ağladım, iki saat ağladım. Gözlerim yanıyor, şişti. Sonra kızım geldi makyaj yaptı, yapmak zorunda olduğum reklamlarım var, ekmek param, ben para kazanmak zorundayım. Mecburum buna. Şu an kimseye bir şey açıklamayacağım, ok yaydan çıkmıştı, durduruldu. Açıklamıyorum, açıklamayacağım; ben de zamanı geldiğinde dökerim. Kimle ilgili olduğunu, neyle olduğunu da söylemeyeceğim. Bu konuyu kapatıyorum, kapatmak zorundayım çünkü ev halkının hepsi üzüldü. Her zaman güçlü olmak zorundayız. Biz Türk kadını var ya dünyada bir numarayız.