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Gönül Dağı’nın yıldızı Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu’ndan kafa karıştıran hamle

Gönül Dağı dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Berk Atan, Selin Yağcıoğlu ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çift geçtiğimiz hafta yollarını ayırırken kafa karıştıran hamle geldi. Oyuncu Berk Atan, geçtiğimiz hafta yollarını ayırdığı Selin Yağcıoğlu'nun kızı Su ile birlikte verdiği pozuna kayıtsız kalmadı.

Giriş Tarihi: 09.09.2021 14:17
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Gönül Dağı’nın yıldızı Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu’ndan kafa karıştıran hamle

Bir süredir ilişki yaşadıkları iddia edilen Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilan etmişti. Yaz sezonunu Çeşme'de geçiren çiftten Atan, sevgilisine evlenme teklifi etmiş, 'Evet' yanıtını veren Selin Yağcıoğlu da tektaşını parmağına takmıştı.

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Gönül Dağı’nın yıldızı Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu’ndan kafa karıştıran hamle

"AYRILDIK"

Ancak çiftten geçtiğimiz hafta ayrılık haberi gelmişti. Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile aşklarını noktaladıklarını duyurmuştu.

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Gönül Dağı’nın yıldızı Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu’ndan kafa karıştıran hamle

Bir çocuk annesi Yağcıoğlu, "Berk Atan ile ilişkimizi karşılıklı konuşarak bitirmiş bulunuyoruz. Kendisine hayatta sağlık ve mutluluk dilerim" ifadelerini kullanırken; Berk Atan ise, "Selin ile ilişkimizi konuşarak sonlandırdık" mesajını yayınlamıştı.

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Gönül Dağı’nın yıldızı Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu’ndan kafa karıştıran hamle

KAYITSIZ KALMADI

Ayrılığın ardından Yağcıoğlu, Instagram'dan kızının doğum gününü kutladı. Atan ise Su ile birlikte poz veren Selin Yağcıoğlu'nun gönderisine kayıtsız kalmadı.

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Gönül Dağı’nın yıldızı Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu’ndan kafa karıştıran hamle

Yağcıoğlu'na seslenen ünlü oyuncu, "Selin sen dünyanın en güçlü kadınlarından birisin. Su çok şanslı, senin gibi bir anneye sahip olduğu için. Senin için her şey bir yana, Su bir yana. Bunu en iyi ben biliyorum." yorumunda bulundu.