09 Eylül 2021, Perşembe
Gönül Dağı’nın yıldızı Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu’ndan kafa karıştıran hamle
Gönül Dağı dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Berk Atan, Selin Yağcıoğlu ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çift geçtiğimiz hafta yollarını ayırırken kafa karıştıran hamle geldi. Oyuncu Berk Atan, geçtiğimiz hafta yollarını ayırdığı Selin Yağcıoğlu'nun kızı Su ile birlikte verdiği pozuna kayıtsız kalmadı.
Giriş Tarihi: 09.09.2021 14:17
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