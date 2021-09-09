Gönül Dağı’nın yıldızı Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu’ndan kafa karıştıran hamle

Yağcıoğlu'na seslenen ünlü oyuncu, "Selin sen dünyanın en güçlü kadınlarından birisin. Su çok şanslı, senin gibi bir anneye sahip olduğu için. Senin için her şey bir yana, Su bir yana. Bunu en iyi ben biliyorum." yorumunda bulundu.

