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Bir Zamanlar Çukurova’da yeni dönem başlıyor! Ezberler bozulacak Çukurova'nın altını üstüne gelecek

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, bu akşam yeniden ekranlara dönecek. Dördüncü sezon görüntüleriyle ilgi odağı olan dizi, bu sezon kadroya dahil olan yıldız oyuncularla da izleyiciyi heyecanlandırdı. Dizinin çok konuşulan yeni transferleri İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş'ın kadroya katılmasıyla hikayesinin heyecanı daha da 'Bir Zamanlar Çukurova', yeni bölümleriyle yine atv ekranında fırtınalar estirecek.

Giriş Tarihi: 09.09.2021 13:15 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 13:30
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Bir Zamanlar Çukurova’da yeni dönem başlıyor! Ezberler bozulacak Çukurova’nın altını üstüne gelecek

Yamanlar Konağı'nı saran alevlerin arasında başta Züleyha ve Fikret olmak üzere tüm Çukurova halkı Demir'i aramaya başlar.

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Bir Zamanlar Çukurova’da yeni dönem başlıyor! Ezberler bozulacak Çukurova’nın altını üstüne gelecek

Fikret, yaralıların hastaneye yetişmesi için canla başla çabalarken Züleyha, bu hain saldırının bir düşman tarafından yapıldığını düşünüp savcıyla görüşmek ister.

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Bir Zamanlar Çukurova’da yeni dönem başlıyor! Ezberler bozulacak Çukurova’nın altını üstüne gelecek

Ancak Ümit, yaşanan onca acıdan sonra da rahat durmaz.

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Bir Zamanlar Çukurova’da yeni dönem başlıyor! Ezberler bozulacak Çukurova’nın altını üstüne gelecek

Savcıya yaptığı şoke edici açıklamalarla Züleyha ve Fikret'i oldukça zor bir duruma sokar.

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Bir Zamanlar Çukurova’da yeni dönem başlıyor! Ezberler bozulacak Çukurova’nın altını üstüne gelecek

Fikret, başta kararsız kalsa da sonunda Züleyha'ya Hakan'ın adını verir ve saldırıyı onun gerçekleştirmiş olabileceğini söyler.