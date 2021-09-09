Bir Zamanlar Çukurova’da yeni dönem başlıyor! Ezberler bozulacak Çukurova'nın altını üstüne gelecek

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, bu akşam yeniden ekranlara dönecek. Dördüncü sezon görüntüleriyle ilgi odağı olan dizi, bu sezon kadroya dahil olan yıldız oyuncularla da izleyiciyi heyecanlandırdı. Dizinin çok konuşulan yeni transferleri İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş'ın kadroya katılmasıyla hikayesinin heyecanı daha da 'Bir Zamanlar Çukurova', yeni bölümleriyle yine atv ekranında fırtınalar estirecek.