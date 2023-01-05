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Yedi tonluk araç üstünden geçti! Jeremy Renner'ın kazasında korkunç detaylar ortaya çıktı

Marvel Sinematik Evreni'nin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, geçtiğimiz günlerde kar küreme aracının üstünden geçmesi nedeniyle ağır yaralanmış, helikopterle acil olarak hastaneye götürülmüştü. Renner'ın geçirdiği korkunç kazayla ilgili 911 kayıtlarıyla birlikte yeni detaylar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 05.01.2023 13:15 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 13:15
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Yedi tonluk araç üstünden geçti! Jeremy Renner’ın kazasında korkunç detaylar ortaya çıktı

'Ölümcül Tuzak' ve 'Hırsızlar Şehri' filmleriyle iki kez Akademi Ödülleri'nde Oscar'a aday gösterilen Hollywood yıldızı Jeremy Renner, geçtiğimiz gün kar kürerken bir kaza geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. 'Görevimiz Tehlike' serisinde 'William Brandt'i, Marvel Sinematik Evreni'nin 'Hawkeye'ı canlandıran Renner'ın sözcüsü konuyla alakalı 'The Hollywood Reporter'a konuşarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

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Yedi tonluk araç üstünden geçti! Jeremy Renner’ın kazasında korkunç detaylar ortaya çıktı

"Kar kürerken hava durumuna bağlı bir kaza geçiren Jeremy'nin aldığı yaralar sebebiyle durumunun kritik ancak mevcut olarak stabil olduğunu doğrulayabiliriz."

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Yedi tonluk araç üstünden geçti! Jeremy Renner’ın kazasında korkunç detaylar ortaya çıktı

RENNER'IN SAĞLIK DURUMU

51 yaşındaki Jeremy Renner'ın kapsamlı bir iyileşme sürecinin bir parçası olarak geçtiğimiz Pazartesi günü erken saatlerde ilk ameliyatını geçirdiği, ancak ünlü ismin ertesi gün bir ameliyata daha girdiği öğrenilmişti. Yıldız, garaj yolunu açmak için kullandığı kar küreme aracının üzerinden geçmesi sonucu künt göğüs travması ve ortopedik yaralanmalar geçirmişti.

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Yedi tonluk araç üstünden geçti! Jeremy Renner’ın kazasında korkunç detaylar ortaya çıktı

TMZ'nin bildirdiğine göre; aracın güvenlik özellikleri arızalanmış ve Renner'ın bacaklarının üzerinden geçmesine neden olarak, oyuncuyu bulunduğu mülkün yaklaşık çeyrek mil (yaklaşık 400 metre) dışına sürüklemişti.

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Yedi tonluk araç üstünden geçti! Jeremy Renner’ın kazasında korkunç detaylar ortaya çıktı

KOMŞUSU YARDIMINA KOŞTU

Hollywood yıldızının bir komşusu, Jeremy'nin yardımına koşmuş ve kanamayı durdurmak için yaralı bacağına turnike uygulamıştı, ancak ünlü isim sabah 9.50'de karlı olay yerinden hava yoluyla çıkarılana kadar ciddi miktarda kan kaybetmişti.