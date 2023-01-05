Yedi tonluk araç üstünden geçti! Jeremy Renner’ın kazasında korkunç detaylar ortaya çıktı

RENNER'IN SAĞLIK DURUMU

51 yaşındaki Jeremy Renner'ın kapsamlı bir iyileşme sürecinin bir parçası olarak geçtiğimiz Pazartesi günü erken saatlerde ilk ameliyatını geçirdiği, ancak ünlü ismin ertesi gün bir ameliyata daha girdiği öğrenilmişti. Yıldız, garaj yolunu açmak için kullandığı kar küreme aracının üzerinden geçmesi sonucu künt göğüs travması ve ortopedik yaralanmalar geçirmişti.