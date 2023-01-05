05 Ocak 2023, Perşembe
Yedi tonluk araç üstünden geçti! Jeremy Renner'ın kazasında korkunç detaylar ortaya çıktı
Marvel Sinematik Evreni'nin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, geçtiğimiz günlerde kar küreme aracının üstünden geçmesi nedeniyle ağır yaralanmış, helikopterle acil olarak hastaneye götürülmüştü. Renner'ın geçirdiği korkunç kazayla ilgili 911 kayıtlarıyla birlikte yeni detaylar ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 05.01.2023 13:15 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 13:15
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