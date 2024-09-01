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Haberler Galeri Yedi Bela Hüsnü'nün Cemal'i Şevket Altuğ'un 53 yıllık eşi bakın kim! O da Yeşilçam yıldızı

Yedi Bela Hüsnü'nün Cemal'i Şevket Altuğ'un 53 yıllık eşi bakın kim! O da Yeşilçam yıldızı

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Şevket Altuğ, "Yedi Bela Hüsnü" filmindeki Cemal karakteriyle hafızalarda iz bıraktı. Perihan Abla dizisindeki Şakir ve Süper Baba dizisindeki Fikret rolleriyle de tanınan usta oyuncu bu kez de özel hayatıyla gündem oldu. Altuğ'un 53 yıllık eşi meğerse "Süt Kardeşler" filminin yıldızıymış. İşte o isim...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.09.2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 13:47
Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i Şevket Altuğ’un 53 yıllık eşi bakın kim! O da Yeşilçam yıldızı

'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Yedi Bela Hüsnü', 'Tokatçı' gibi Türk sinemasına damga vuran yapımlarda canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan Şevket Altuğ, özel hayatıyla gündem oldu.

Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i Şevket Altuğ’un 53 yıllık eşi bakın kim! O da Yeşilçam yıldızı

13 Mart 1943 doğumlu usta sanatçı, doğum günü paylaşımıyla dikkat çekmişti. Altuğ, Instagram gönderisine, "81" notunu düşmüştü.

Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i Şevket Altuğ’un 53 yıllık eşi bakın kim! O da Yeşilçam yıldızı

Yedi Bela Hüsnü filminde canlandırdığı Cemal karakteri ile hafızalara kazınan Şevket Altuğ'un hayatı mercek altına alındı.

Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i Şevket Altuğ’un 53 yıllık eşi bakın kim! O da Yeşilçam yıldızı

Usta oyuncu hakkında araştırma yapanlar, eşinin kim öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i Şevket Altuğ’un 53 yıllık eşi bakın kim! O da Yeşilçam yıldızı

Jale Altuğ, 1976 yapımı "Süt Kardeşler" filminde Şaban'ın süt kardeşi Afife karakterini canlandırarak büyük beğeni toplamıştı.