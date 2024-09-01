01 Eylül 2024, Pazar
Yedi Bela Hüsnü'nün Cemal'i Şevket Altuğ'un 53 yıllık eşi bakın kim! O da Yeşilçam yıldızı
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Şevket Altuğ, "Yedi Bela Hüsnü" filmindeki Cemal karakteriyle hafızalarda iz bıraktı. Perihan Abla dizisindeki Şakir ve Süper Baba dizisindeki Fikret rolleriyle de tanınan usta oyuncu bu kez de özel hayatıyla gündem oldu. Altuğ'un 53 yıllık eşi meğerse "Süt Kardeşler" filminin yıldızıymış. İşte o isim...
Giriş Tarihi: 01.09.2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 13:47