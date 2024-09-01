Hazal Kaya ile Ali Atay’ın çocuklarına bakın! İki kardeş birbirinin kopyası! Gören ’Maşallah’ diyor...

Oğlu Fikret Ali ve kızı Leyla Süreyya ile bir beach'te görüntülenen güzel oyuncunun eşi Ali Atay ise mekanda dinlendi. Çocuklarıyla oldukça neşeli anlar geçiren Hazal Kaya, bakıcılarının da yardımıyla hem kızıyla hem de oğluyla ilgilenip renkli görüntüler sergiledi.