01 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Hazal Kaya ile Ali Atay'ın çocuklarına bakın! İki kardeş birbirinin kopyası! Gören 'Maşallah' diyor...

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın çocuklarına bakın! İki kardeş birbirinin kopyası! Gören 'Maşallah' diyor...

2019 yılında dünyaevine giren Ali Atay ile Hazal Kaya, mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftler arasında yer alıyor. Fikret Ali ve Leyla Süreyya isminde iki çocukları bulunan ünlü çift, şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor. Yaz sezonunu çocuklarıyla birlikte geçiren Hazal Kaya, son olarak oğlu Fikret Ali ve minik kızı Leyla Süreyya ile denizde görüntülendi. O anlar ise ilgi odağı oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.09.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 13:28
Hazal Kaya ile Ali Atay’ın çocuklarına bakın! İki kardeş birbirinin kopyası! Gören ’Maşallah’ diyor...

Hazal Kaya ve Ali Atay çift, mutlu evlilikleriyle ünlüler dünyasında parmakla gösteriliyor.

Hazal Kaya ile Ali Atay’ın çocuklarına bakın! İki kardeş birbirinin kopyası! Gören ’Maşallah’ diyor...

Yaz sezonunun büyük bir kısmını Çeşme'de geçiren ünlü çift, tatilin keyfini çıkarıyor.

Hazal Kaya ile Ali Atay’ın çocuklarına bakın! İki kardeş birbirinin kopyası! Gören ’Maşallah’ diyor...

Oğlu Fikret Ali ve kızı Leyla Süreyya ile bir beach'te görüntülenen güzel oyuncunun eşi Ali Atay ise mekanda dinlendi. Çocuklarıyla oldukça neşeli anlar geçiren Hazal Kaya, bakıcılarının da yardımıyla hem kızıyla hem de oğluyla ilgilenip renkli görüntüler sergiledi.

Hazal Kaya ile Ali Atay’ın çocuklarına bakın! İki kardeş birbirinin kopyası! Gören ’Maşallah’ diyor...

Özellikle minik kızı Leyla Süreyya ile oynarken sık sık kahkahalar attığı anlar, görenlere "Maşallah" dedirtti.

Hazal Kaya ile Ali Atay’ın çocuklarına bakın! İki kardeş birbirinin kopyası! Gören ’Maşallah’ diyor...

Fikret Ali ve Leyla Süreyya'nın son hali ilgi odağı olurken, bazı sosyal medya kullanıcıları, "İkiz gibiler", "Leyla aynı annesi", "Çok benziyorlar" gibi yorumlarda bulundu.