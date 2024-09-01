01 Eylül 2024, Pazar
Hazal Kaya ile Ali Atay'ın çocuklarına bakın! İki kardeş birbirinin kopyası! Gören 'Maşallah' diyor...
2019 yılında dünyaevine giren Ali Atay ile Hazal Kaya, mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftler arasında yer alıyor. Fikret Ali ve Leyla Süreyya isminde iki çocukları bulunan ünlü çift, şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor. Yaz sezonunu çocuklarıyla birlikte geçiren Hazal Kaya, son olarak oğlu Fikret Ali ve minik kızı Leyla Süreyya ile denizde görüntülendi. O anlar ise ilgi odağı oldu.
Giriş Tarihi: 01.09.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 13:28