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Annesi değil ablası gibi! Afra Saraçoğlu annesini paylaştı! 'İyi ki doğdun'

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle hafızalara kazınan Afra Saraçoğlu, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile bir dargın bir barışık devam eden ilişkisi ise magazin dünyasında sıkça konuşuluyor. Güzel oyuncu son olarak annesi Lütfiye Saraçoğlu'nun doğum günü için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Saraçoğlu'nun annesiyle olan benzerleri görenleri şoke etti. İşte Yalı Çapkın'ı Seyran'ın gerçek hayattaki annesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.09.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 15:24
Annesi değil ablası gibi! Afra Saraçoğlu annesini paylaştı! ’İyi ki doğdun’

Yalı Çapkını dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan 26 yaşındaki oyuncu Afra Saraçoğlu, bu sefer de annesiyle gündem oldu.

Annesi değil ablası gibi! Afra Saraçoğlu annesini paylaştı! ’İyi ki doğdun’

"İYİ Kİ DOĞDUN"

Güzel isim, annesi Lütfiye Saraçoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı. Saraçoğlu bu paylaşımına ise 'İyi ki doğdun' notunu düştü.

Annesi değil ablası gibi! Afra Saraçoğlu annesini paylaştı! ’İyi ki doğdun’

Anne-kızı yan yana görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Annesinin koyasıymış","Genç kızlara taş çıkarır", "Abla-kardeş gibiler" gibi yorumlarda bulundu.

Annesi değil ablası gibi! Afra Saraçoğlu annesini paylaştı! ’İyi ki doğdun’

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

Afra Saraçoğlu 2 Aralık 1997 doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde okuyan Saraçoğlu, Özcan Deniz'in kendisini sosyal medyadan keşfetmesiyle fırsat yakaladı.

Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaşacağı İkinci Şans'filminde Yeşilçay'ın kızını oynayarak oyunculuğa adım attı. Kötü Çocuk filminde rol aldı.

19 yaşırdaki oyuncunun ilk ekran deneyimiyse Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki Ece Çamkıran rolü oldu.

Annesi değil ablası gibi! Afra Saraçoğlu annesini paylaştı! ’İyi ki doğdun’

İşte o paylaşım...