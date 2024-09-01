01 Eylül 2024, Pazar
Annesi değil ablası gibi! Afra Saraçoğlu annesini paylaştı! 'İyi ki doğdun'
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle hafızalara kazınan Afra Saraçoğlu, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile bir dargın bir barışık devam eden ilişkisi ise magazin dünyasında sıkça konuşuluyor. Güzel oyuncu son olarak annesi Lütfiye Saraçoğlu'nun doğum günü için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Saraçoğlu'nun annesiyle olan benzerleri görenleri şoke etti. İşte Yalı Çapkın'ı Seyran'ın gerçek hayattaki annesi...
Giriş Tarihi: 01.09.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 15:24