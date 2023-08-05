05 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 81 yaşında estetik yaptırdı! Bedia Akartürk'ün son hali ağızları açık bıraktı

81 yaşında estetik yaptırdı! Bedia Akartürk'ün son hali ağızları açık bıraktı

Türk halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, 81 yaşında estetik ameliyatı olmuştu. Türk halkı için estetik olduğunu ifade eden Akartürk, "Ben dünyada iki şeye aşığım. Biri türkülerime, biri de halkıma. Onlara türkülerimi en iyi şekilde inceleyerek okudum. Bir de kendim güzel olayım diye onun üzerine durdum. Onlar beni hep dinç ve güzel görsünler. Önemli olan bu yaşta estetik yaptırabilmek" demişti. Usta şarkıcı estetik operasyon sonrası son haliyle şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 05.08.2023 17:21 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 17:21
  • 1
  • 198
81 yaşında estetik yaptırdı! Bedia Akartürk’ün son hali ağızları açık bıraktı

Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçılarından biri olan Bedia Akartürk 81 yaşında bıçak altına yatmıştı geçtiğimiz aylarda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 198
81 yaşında estetik yaptırdı! Bedia Akartürk’ün son hali ağızları açık bıraktı

Bedia Akartürk Türk Halk Müziği'nin, özellikle de Ege Bölgesi'nin en güçlü seslerinden. İzmirli olan Akartürk, memleketine ve değerlerine oldukça bağlı bir sanatçı.

  • 3
  • 198
81 yaşında estetik yaptırdı! Bedia Akartürk’ün son hali ağızları açık bıraktı

Türk halkı için estetik olduğunu ifade eden Akartürk, "Ben dünyada 2 şeye aşığım. Biri türkülerime, biri de halkıma. Onlara türkülerimi en iyi şekilde inceleyerek okudum. Bir de kendim güzel olayım diye onun üzerine durdum. Onlar beni hep dinç ve güzel görsünler" demişti.

  • 4
  • 198
81 yaşında estetik yaptırdı! Bedia Akartürk’ün son hali ağızları açık bıraktı

Sonrasında da yüzündeki şişlikler herkesi şaşkına çevirmişti.

  • 5
  • 198
81 yaşında estetik yaptırdı! Bedia Akartürk’ün son hali ağızları açık bıraktı

Ameliyatın ardından Denizli'ye gelen usta sanatçı Bedia Akartürk, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi.