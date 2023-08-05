81 yaşında estetik yaptırdı! Bedia Akartürk'ün son hali ağızları açık bıraktı

Türk halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, 81 yaşında estetik ameliyatı olmuştu. Türk halkı için estetik olduğunu ifade eden Akartürk, "Ben dünyada iki şeye aşığım. Biri türkülerime, biri de halkıma. Onlara türkülerimi en iyi şekilde inceleyerek okudum. Bir de kendim güzel olayım diye onun üzerine durdum. Onlar beni hep dinç ve güzel görsünler. Önemli olan bu yaşta estetik yaptırabilmek" demişti. Usta şarkıcı estetik operasyon sonrası son haliyle şaşkına çevirdi.