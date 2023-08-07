07 Ağustos 2023, Pazartesi
Sirozu atlatan Ufuk Özkan setlere geri dönüyor! “Devletimize müteşekkirim”
Siroz teşhisi konulan ve karaciğer nakli için sıraya giren Ufuk Özkan, gördüğü tedavinin ardından taburcu oldu. Tamamen sağlığına kavuşan ve organ nakline ihtiyacı kalmayan başarılı oyuncu, süreci, en büyük motivasyon kaynağını ve hayallerini anlattı. Kendisini hiç yalnız bırakmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür eden oyuncu, "Devletimiz her zaman yanımızda, bundan dolayı da müteşekkirim" dedi. İşte Ufuk Özkan'ın açıklamaları...
Giriş Tarihi: 07.08.2023 09:20
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