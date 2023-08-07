Sirozu atlatan Ufuk Özkan setlere geri dönüyor! “Devletimize müteşekkirim”

Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ettiniz sosyal medya hesabınızdan...

Evet. Bakanımız sağ olsun ilk günden itibaren benimle yakından ilgileniyor. Yoğun programına rağmen benimle sürekli mesajlaşıyor. Fahrettin Bey'in böyle ilgili olması bana güven veriyor, samimiyetini hep hissettiriyor. Bakanlıktaki basın müşavirleri, Özel Kalem iki-üç günde bir beni arayıp halimi hatırımı soruyor. İçişleri Bakanlığı da tedavi sürecimde benimle yakından ilgilendi. Hepsine çok teşekkür ederim. Sosyal medyadan bana binlerce mesaj geliyor. İnanın bu kadar sevildiğimi bilmiyordum.