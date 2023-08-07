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Sirozu atlatan Ufuk Özkan setlere geri dönüyor! “Devletimize müteşekkirim”

Siroz teşhisi konulan ve karaciğer nakli için sıraya giren Ufuk Özkan, gördüğü tedavinin ardından taburcu oldu. Tamamen sağlığına kavuşan ve organ nakline ihtiyacı kalmayan başarılı oyuncu, süreci, en büyük motivasyon kaynağını ve hayallerini anlattı. Kendisini hiç yalnız bırakmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür eden oyuncu, "Devletimiz her zaman yanımızda, bundan dolayı da müteşekkirim" dedi. İşte Ufuk Özkan'ın açıklamaları...

Giriş Tarihi: 07.08.2023 09:20
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Sirozu atlatan Ufuk Özkan setlere geri dönüyor! “Devletimize müteşekkirim”

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan siroz tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Şimdilerde setlere geri dönmeye hazırlanan oyuncu Günaydın'dan Tuba Kalçık'a çok özel açıklamalarda bulundu. Süreci, en büyük motivasyon kaynağını, hayallerini anlattı. İşte o röportaj…

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Sirozu atlatan Ufuk Özkan setlere geri dönüyor! “Devletimize müteşekkirim”

Siroz tanısı ile hastanede tedavi gördünüz. Önceki gün de çıktınız. Şu an nasılsınız?

Kendimi iyi hissediyorum, evde dinleniyorum, İlaçlarıma devam ediyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Hastaneye ilk girdiğimde nakile ihtiyaç olup olmadığının araştırması yapıldı. Kendimi yorgun hissediyordum. 18 gün hastanede kaldım, ilk 2 hafta yoğun geçti, tetkikler, tahliller, ultrasona kaç kere girdiğimi hatırlamıyorum. 3 küçük operasyon geçirdim, özel bir diyet uygulandı bana. Değerlerim sabitlenince organ nakline gerek kalmadığını ve tedavime ilaçlarla devam edeceğimi öğrendim. Daha pozitif düşünmeye başladım. Sevenlerimin mesajları ve duaları da hep yanımdaydı. Herkese teşekkür ederim.

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Sirozu atlatan Ufuk Özkan setlere geri dönüyor! “Devletimize müteşekkirim”

ORGANLARIMI 15 YIL ÖNCE BAĞIŞLADIM

Şunu da söyleyeyim; Türkiye'de organ nakli bekleyen çok insan var. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Toplumumuzda organ bağışına yönelik bakış açısının değişmesi gerekiyor. Çünkü organlarını bağışlayan insanların sayısı çok düşük. Organ nakli bekleyen bu kadar çok insan varken, bence organ bağışı sayısı çok yetersiz. Ben 15 yıl önce organlarımı bağışlamıştım. Toprağın altında organlarım çürüyeceğine insanlara umut olsun istedim. Bu konuda el birliğiyle toplumsal farkındalığı arttırmamız gerekiyor. Sağlığımız, tadımız tuzumuz.

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Sirozu atlatan Ufuk Özkan setlere geri dönüyor! “Devletimize müteşekkirim”

Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ettiniz sosyal medya hesabınızdan...

Evet. Bakanımız sağ olsun ilk günden itibaren benimle yakından ilgileniyor. Yoğun programına rağmen benimle sürekli mesajlaşıyor. Fahrettin Bey'in böyle ilgili olması bana güven veriyor, samimiyetini hep hissettiriyor. Bakanlıktaki basın müşavirleri, Özel Kalem iki-üç günde bir beni arayıp halimi hatırımı soruyor. İçişleri Bakanlığı da tedavi sürecimde benimle yakından ilgilendi. Hepsine çok teşekkür ederim. Sosyal medyadan bana binlerce mesaj geliyor. İnanın bu kadar sevildiğimi bilmiyordum.

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Sirozu atlatan Ufuk Özkan setlere geri dönüyor! “Devletimize müteşekkirim”

TEDAVİ SÜRECİNDE EN BÜYÜK MOTİVASYONUM OĞLUM OLDU

Sosyal medyanızdan 'Oğlum için geri döneceğim' diye bir açıklamada bulundunuz...

Tedavi sürecinde en büyük motivasyonum oğlum oldu. Oğlum da meslek olarak oyunculuk yapmak istiyor. Onunla ilerleyen günlerde ilk defa bir filmde rol alacağız. Birlikte aynı filmde oynayacağımız için çok mutluyum. Ben meslek hayatıma mutfaktan başlayarak geldim. Kostüm ütülemekten, yer göstericilikten geldim bu noktaya.