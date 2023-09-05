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Yayında küfür yağdırmıştı! Serdar Ortaç’ın itirafı sevenlerini korkuttu

Son dönemde yaptığı hareketlerle sevenlerini endişelendiren Serdar Ortaç, küfürlerle dolu bir yayın açarak sosyal medyada gündem olmuştu. TikTok hesabının kısıtlanması nedeniyle çılgına dönen şarkıcı, sarhoşken söylediği sözlerinden döndü ve itirafıyla dikkat çekti. "İki şişe viski, 10 tane ilaç içmiştim" diyen Ortaç sevenlerini korkuttu.

Giriş Tarihi: 05.09.2023 11:09
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Yayında küfür yağdırmıştı! Serdar Ortaç’ın itirafı sevenlerini korkuttu

Sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlarla gündem olan Serdar Ortaç, son olarak sarhoş bir şekilde açtığı canlı yayında TikTok'a küfürler savurmuştu.

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Yayında küfür yağdırmıştı! Serdar Ortaç’ın itirafı sevenlerini korkuttu

KÜFÜRLER SAVURDU

Ünlü şarkıcı, "Türkiye'de TikTok'u yasaklatmazsam o.... çocuğuyum. Sen koskoca Selçuklu'dan Osmanlı'ya 3500 yıllık Türk milletini dize getireceğini mi sanıyorsun?" demişti.

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Yayında küfür yağdırmıştı! Serdar Ortaç’ın itirafı sevenlerini korkuttu

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Ortaç, defalarca TikTok'a küfür edip kendisini tekrar kısıtlamasını istedi. Serdar Ortaç'ın bu hali sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekmişti.

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Yayında küfür yağdırmıştı! Serdar Ortaç’ın itirafı sevenlerini korkuttu

"10 İLAÇ, 2 ŞİŞE VİSKİ"

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, TikTok için yeni açıklama yaptı. Sinir krizi geçirdiğini savunan Ortaç, "Orada o ben değilim. 2 şişe viski, 10 tane ilaç. TikTok'u ben nasıl kapatayım abi. Onu devlet yapar" dedi.

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Yayında küfür yağdırmıştı! Serdar Ortaç’ın itirafı sevenlerini korkuttu

"BENİM EŞEKLİĞİM"

"Benim suçum yayın açmak içki içmek, üstüne de laf içmek. Benim hatam, benim eşekliğim, başka bir şey değil" ifadelerini kullan Ortaç, küfürleri nedeniyle annesinin de kendisine kızdığını söyledi.