05 Eylül 2023, Salı
Yayında küfür yağdırmıştı! Serdar Ortaç’ın itirafı sevenlerini korkuttu
Son dönemde yaptığı hareketlerle sevenlerini endişelendiren Serdar Ortaç, küfürlerle dolu bir yayın açarak sosyal medyada gündem olmuştu. TikTok hesabının kısıtlanması nedeniyle çılgına dönen şarkıcı, sarhoşken söylediği sözlerinden döndü ve itirafıyla dikkat çekti. "İki şişe viski, 10 tane ilaç içmiştim" diyen Ortaç sevenlerini korkuttu.
Giriş Tarihi: 05.09.2023 11:09
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