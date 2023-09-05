Yayında küfür yağdırmıştı! Serdar Ortaç’ın itirafı sevenlerini korkuttu

"BENİM EŞEKLİĞİM"

"Benim suçum yayın açmak içki içmek, üstüne de laf içmek. Benim hatam, benim eşekliğim, başka bir şey değil" ifadelerini kullan Ortaç, küfürleri nedeniyle annesinin de kendisine kızdığını söyledi.