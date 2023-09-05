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Haberler Galeri Mehmet Ulay neden öldü, hastalığı neydi, kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Usta oyuncu Mehmet Ulay'ın hayatı ve kariyeri...

Mehmet Ulay neden öldü, hastalığı neydi, kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Usta oyuncu Mehmet Ulay'ın hayatı ve kariyeri...

Türkiye'nin usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncularından biri olarak kabul edilen Mehmet Ulay, 81 yaşında Almanya'da hayata veda etti. Sanat dünyasına uzun yıllar boyunca kattığı değerli katkılarla hatırlanacak olan Ulay, son olarak 'Mahkum' adlı dizideki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.İşte Mehmet Ulay'ın hayatı ve kariyeri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.09.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023 12:40
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Mehmet Ulay neden öldü, hastalığı neydi, kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Usta oyuncu Mehmet Ulay’ın hayatı ve kariyeri...

Türk televizyon ve sinemasının saygın isimlerinden olan Mehmet Ulay, usta oyunculuğu ve çarpıcı karakterleriyle tanınan bir sanatçı olarak hafızalara kazındı. Özellikle "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde canlandırdığı Fedailer Başkanı karakteriyle büyük beğeni toplayan Ulay, Almanya'da yaşamını yitirerek sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

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Mehmet Ulay neden öldü, hastalığı neydi, kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Usta oyuncu Mehmet Ulay’ın hayatı ve kariyeri...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Fedailer Başkanı karakteriyle akıllara kazınan usta oyuncu, bir yıldır kanserle mücadele ediyordu.

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Mehmet Ulay neden öldü, hastalığı neydi, kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Usta oyuncu Mehmet Ulay’ın hayatı ve kariyeri...

MEHMET ULKAY KİMDİR?

1942'de İstanbul'da dünyaya geldi. Ankara'da büyüdü, lise son sınıfta İstanbul'a gelerek Kabataş Lisesi'nden mezun oldu. 1963'te Devlet Tiyatrolarında sanat hayatına başladı.

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Mehmet Ulay neden öldü, hastalığı neydi, kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Usta oyuncu Mehmet Ulay’ın hayatı ve kariyeri...

1969 yılında İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı.

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Mehmet Ulay neden öldü, hastalığı neydi, kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Usta oyuncu Mehmet Ulay’ın hayatı ve kariyeri...

İki yıl sonra Türkiye'ye döndüğünde yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı.