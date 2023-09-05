Mehmet Ulay neden öldü, hastalığı neydi, kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Usta oyuncu Mehmet Ulay'ın hayatı ve kariyeri...

Türkiye'nin usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncularından biri olarak kabul edilen Mehmet Ulay, 81 yaşında Almanya'da hayata veda etti. Sanat dünyasına uzun yıllar boyunca kattığı değerli katkılarla hatırlanacak olan Ulay, son olarak 'Mahkum' adlı dizideki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.İşte Mehmet Ulay'ın hayatı ve kariyeri...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 05.09.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023 12:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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