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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı aşkında şok gelişme! Evlilik teklifini kabul etmedi
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı aşka bu yaza damgasını vurdu. Çeşme'de arkadaş ortamında tanışan ikili birbirleri için Paris ve İstanbul arasında mekik dokurken Yazıcı güzel oyuncuya evlilik teklifi etti. Ancak Melisa Aslı Pamuk'un evlenme teklifini kabul etmediği öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.09.2023 09:49Güncelleme Tarihi: 05.09.2023 09:49