05 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı aşkında şok gelişme! Evlilik teklifini kabul etmedi

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı aşkında şok gelişme! Evlilik teklifini kabul etmedi

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı aşka bu yaza damgasını vurdu. Çeşme'de arkadaş ortamında tanışan ikili birbirleri için Paris ve İstanbul arasında mekik dokurken Yazıcı güzel oyuncuya evlilik teklifi etti. Ancak Melisa Aslı Pamuk'un evlenme teklifini kabul etmediği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.09.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023 09:49
  • 1
  • 9
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı aşkında şok gelişme! Evlilik teklifini kabul etmedi

Çeşme tatilinde tanışan Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, bu yazın en çok konuşulan çiftlerinden oldu. Aşkları dolu dizgin devam eden ikilinin kısa sürede evlilik kararı aldığı haberleri gündeme geldi. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, Melisa Aslı Pamuk'un evlenme teklifini kabul etmediğini kaleme aldı. İşte o yazı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı aşkında şok gelişme! Evlilik teklifini kabul etmedi

Temmuz başında Alaçatı'da tanışıp flört etmeye başlayan ve yan yana fotoğraflarını ilk bu köşede gördüğünüz oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın ilişkisi 'yaz aşkı' olarak kalmayacak gibi görünüyor.

  • 3
  • 9
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı aşkında şok gelişme! Evlilik teklifini kabul etmedi

Çünkü duydum ki, şimdi Fransa'nın Lille takımında top koşturan Yusuf Yazıcı, Melisa Aslı Pamuk'a evlilik teklif etmiş.

  • 4
  • 9
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı aşkında şok gelişme! Evlilik teklifini kabul etmedi

32 yaşındaki güzel oyuncunun, kendisinden 6 yaş küçük futbolcu sevgilisine henüz cevap vermediği de kulağıma geldi.

  • 5
  • 9
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı aşkında şok gelişme! Evlilik teklifini kabul etmedi

Pamuk, yaş farkından dolayı mı "evet" demedi yoksa bu teklifi çok erken mi buldu bilmiyorum ama bu ilişkinin yaz aşkı olarak kalmayacağı kesin...