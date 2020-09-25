25 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yaşlı adamı döven Halil Sezai'nin avukatı bu görüntülerle tahliye istedi

Yaşlı adamı döven Halil Sezai'nin avukatı bu görüntülerle tahliye istedi

Halil Sezai, 67 yaşındaki komşusu Hüseyim Meriç'i önce evinde ardından sokak ortasında darbetmiş, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tutuklanmıştı. Yargılanmasına tutuklu şekilde devam eden avukatları Halil Sezai'nin tutuksuz yargılanmasını talep etti. Sezai'nin avukatları tarafından mahkemeye sunulan görüntülerde Hüseyin Meriç'in elinde baltayla Sezai'nin evine gelerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 25.09.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 14:34
  • 1
  • 7
Yaşlı adamı döven Halil Sezai'nin avukatı bu görüntülerle tahliye istedi

Tuzla'da 15 Eylül sabahı komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklanan Halil Sezai Paracıkoğlu'nun avukatları, tutukluluğa itiraz ettiler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Yaşlı adamı döven Halil Sezai'nin avukatı bu görüntülerle tahliye istedi

AVUKAT GÖRÜNTÜLERİ MAHKEMEYE SUNDU

Sezai'nin avukatları Ahmet Gürel ve Mustafa Can Güler, Sulh Ceza Hakimliği'ne sundukları itiraz dilekçesine ek olarak yeni görüntüler de sundular.

  • 3
  • 7
Yaşlı adamı döven Halil Sezai'nin avukatı bu görüntülerle tahliye istedi

Avukatların iddiasına göre, Hüseyin Meriç elinde balta ile 15 Eylül tarihinde saat 23.51'de Halil Sezai tarafından program için kullanılan evin önüne geliyor.

  • 4
  • 7
Yaşlı adamı döven Halil Sezai'nin avukatı bu görüntülerle tahliye istedi

Bir süre burada bekleyen Hüseyin Meriç, daha sonra geri gidiyor. Olay ise 15 Eylül günü sabah saatlerinde meydana gelmişti.

  • 5
  • 7
Yaşlı adamı döven Halil Sezai'nin avukatı bu görüntülerle tahliye istedi