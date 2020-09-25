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Haberler Galeri Dünyaca ünlü markayla dalga geçen Nurgül Yeşilçay kahkahaya boğdu!

Dünyaca ünlü markayla dalga geçen Nurgül Yeşilçay kahkahaya boğdu!

Son yıllarda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Nurgül Yeşilçay, yine takipçilerini kahkahaya boğdu. Kimi Zaman oğlu Osman Nejat'la yaptığı paylaşımlarla takipçilerini güldüren Yeşilçay, şimdi de dünyaca ünlü moda markasını hedef aldı. Fransız lüks giyim markası aksesuar ve kıyafetlerini ti'ye alan Yeşilçay hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi.

Giriş Tarihi: 25.09.2020 13:46 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 13:59
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Dünyaca ünlü markayla dalga geçen Nurgül Yeşilçay kahkahaya boğdu!

Karantina döneminde sosyal medya hesabını daha aktif kullanmaya başlayan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, son paylaşımıyla sevenlerini kahkahaya boğdu. Yeşilçay, dünyaca ünlü giyim markasının yeni koleksiyon çekimindeki pozu taklit etti.

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Dünyaca ünlü markayla dalga geçen Nurgül Yeşilçay kahkahaya boğdu!

VATKALI TASARIMLARI GÜNDEM OLDU

Instagram'da 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan Fransız lüks giyim markası aksesuar ve kıyafetleriyle gündem oldu. Moda markası son olarak yeniden popüler olan vatkalı tasarımlarıyla ilgili bir paylaşımıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü.

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Dünyaca ünlü markayla dalga geçen Nurgül Yeşilçay kahkahaya boğdu!

Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan fotoğrafa sessiz kalamayan Nurgün Yeşilçay ise bir kadın arkadaşıyla markanın paylaşımını tiye aldı.

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Dünyaca ünlü markayla dalga geçen Nurgül Yeşilçay kahkahaya boğdu!

İşte Nurgül Yeşilçay'ın güldüren paylaşımı:

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Dünyaca ünlü markayla dalga geçen Nurgül Yeşilçay kahkahaya boğdu!