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Dünyaca ünlü markayla dalga geçen Nurgül Yeşilçay kahkahaya boğdu!
Son yıllarda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Nurgül Yeşilçay, yine takipçilerini kahkahaya boğdu. Kimi Zaman oğlu Osman Nejat'la yaptığı paylaşımlarla takipçilerini güldüren Yeşilçay, şimdi de dünyaca ünlü moda markasını hedef aldı. Fransız lüks giyim markası aksesuar ve kıyafetlerini ti'ye alan Yeşilçay hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi.
Giriş Tarihi: 25.09.2020 13:46 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 13:59
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