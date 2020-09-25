Dünyaca ünlü markayla dalga geçen Nurgül Yeşilçay kahkahaya boğdu!

VATKALI TASARIMLARI GÜNDEM OLDU

Instagram'da 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan Fransız lüks giyim markası aksesuar ve kıyafetleriyle gündem oldu. Moda markası son olarak yeniden popüler olan vatkalı tasarımlarıyla ilgili bir paylaşımıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü.