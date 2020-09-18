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Haberler Galeri Yaşlı adamı darbeden Halil Sezai'ye tepkiler çığ gibi büyüdü! Büyük ambargo…

Yaşlı adamı darbeden Halil Sezai'ye tepkiler çığ gibi büyüdü! Büyük ambargo…

Tuzla'da yaşayan Halil Sezai yaşadığı tartışma sırasında komşusuna sokak ortasında saldırmış ve feci şekilde darbetmişti. Dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Halil Sezai'ye tepkiler çığ gibi büyüdü. Sanat dünyasından gelen sert tepkinin yanında radyo kanalları Sezai'nin şarkılarına ambargo uygulama kararı aldı.

Giriş Tarihi: 18.09.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 13:01
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Yaşlı adamı darbeden Halil Sezai'ye tepkiler çığ gibi büyüdü! Büyük ambargo…

67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i sokak ortasında darbeden Halil Sezai dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'Silahla kasten yaralama' suçundan tutuklanan Sezai'ye sanat dünyasından gelen tepki de çığ gibi büyüdü. Birçok sanatçı, savunmasız bir kişiye şiddet uygulayan Sezai'yi kınayan paylaşımlar yaptı...

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Yaşlı adamı darbeden Halil Sezai'ye tepkiler çığ gibi büyüdü! Büyük ambargo…

İşte o paylaşımlardan bazıları:

MUSTAFA CECELİ: "Yaşlı başlı adamı döv... Değerlerine hakaret et... Sanatçı olmuşsun, adam olamamışsın, yazık."

SILA: "Sana yazıklar olsun."

İBRAHİM TATLISES: "Halil Sezai... Halk verecek sana en büyük cezai... Lanet gelsin seni tanıdığımız güne."

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Yaşlı adamı darbeden Halil Sezai'ye tepkiler çığ gibi büyüdü! Büyük ambargo…

YUDUM: "Kadına, yaşlıya, mazluma, hayvana şiddet gösterene en ağır cezalar gelmeli artık. Sen nasıl kıydın da vurdun? Halil Sezai tutuklansın!"
CEYLAN ERTEM: "Halil Sezai'nin acilen alkol ve psikolojik tedavi görmesi gerekiyor. Görüntülerin tümünü izleyemedim, birkaç saniye içinde kalbim sıkıştı. Büyük ayıp, korkunç bir davranış biçimi, diyecek söz bulamıyorum. Kınıyorum."

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Yaşlı adamı darbeden Halil Sezai'ye tepkiler çığ gibi büyüdü! Büyük ambargo…

RADYOLARDAN SEZAİ ŞARKILARINA AMBARGO

Turkuvaz Radyo, dayak olayının ardından Halil Sezai'nin parçalarını yayınlamama kararı aldı. Best FM de bugünden itibaren Sezai şarkılarını yayınlamayacak.

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Yaşlı adamı darbeden Halil Sezai'ye tepkiler çığ gibi büyüdü! Büyük ambargo…