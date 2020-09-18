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Yaşlı adamı darbeden Halil Sezai'ye tepkiler çığ gibi büyüdü! Büyük ambargo…
Tuzla'da yaşayan Halil Sezai yaşadığı tartışma sırasında komşusuna sokak ortasında saldırmış ve feci şekilde darbetmişti. Dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Halil Sezai'ye tepkiler çığ gibi büyüdü. Sanat dünyasından gelen sert tepkinin yanında radyo kanalları Sezai'nin şarkılarına ambargo uygulama kararı aldı.
Giriş Tarihi: 18.09.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 13:01
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