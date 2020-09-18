Yaşlı adamı darbeden Halil Sezai'ye tepkiler çığ gibi büyüdü! Büyük ambargo…

YUDUM: "Kadına, yaşlıya, mazluma, hayvana şiddet gösterene en ağır cezalar gelmeli artık. Sen nasıl kıydın da vurdun? Halil Sezai tutuklansın!"

CEYLAN ERTEM: "Halil Sezai'nin acilen alkol ve psikolojik tedavi görmesi gerekiyor. Görüntülerin tümünü izleyemedim, birkaç saniye içinde kalbim sıkıştı. Büyük ayıp, korkunç bir davranış biçimi, diyecek söz bulamıyorum. Kınıyorum."