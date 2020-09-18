Kenan İmirzalıoğlu’nın eşi Sinem Kobal karnı burnunda ilk fotoğrafını paylaştı!

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal, ilk bebeğini kucağına almak için gün saymaya başladı. Hamileliği döneminde kameralardan uzak durmayı tercih eden Sinem Kobal, sosyal medyadan ilk kez hamile fotoğrafını paylaştı. Özel bir çekim gerçekleştiren Kobal'ın fotoğraflarına beğeni yağdı. İşte Sinem Kobal'ın o fotoğrafları...