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Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu’nın eşi Sinem Kobal karnı burnunda ilk fotoğrafını paylaştı!

Kenan İmirzalıoğlu’nın eşi Sinem Kobal karnı burnunda ilk fotoğrafını paylaştı!

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal, ilk bebeğini kucağına almak için gün saymaya başladı. Hamileliği döneminde kameralardan uzak durmayı tercih eden Sinem Kobal, sosyal medyadan ilk kez hamile fotoğrafını paylaştı. Özel bir çekim gerçekleştiren Kobal'ın fotoğraflarına beğeni yağdı. İşte Sinem Kobal'ın o fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 18.09.2020 14:01 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 14:02
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Kenan İmirzalıoğlu’nın eşi Sinem Kobal karnı burnunda ilk fotoğrafını paylaştı!

Hamilelik sürecini gözlerden uzak yaşayan Sinem Kobal karnı burnunda halleriyle merak konusu olmuştu. Geçtiğimiz günlerde kameralara yakalanan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından ilk kez hamile fotoğraflarını yayınladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kenan İmirzalıoğlu’nın eşi Sinem Kobal karnı burnunda ilk fotoğrafını paylaştı!

DOĞALLIĞIYLA BÜYÜLEDİ

Bir süredir evinde vakit geçiren oyuncu hamilelik günlerinden anı olması için sade bir çekim planladı.

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Kenan İmirzalıoğlu’nın eşi Sinem Kobal karnı burnunda ilk fotoğrafını paylaştı!

Evinin bahçesinde gerçekleşen çekimden ilk karesi basına yansıyan oyuncu doğal güzelliğiyle de göz doldurdu.

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Kenan İmirzalıoğlu’nın eşi Sinem Kobal karnı burnunda ilk fotoğrafını paylaştı!

Fotoğraflarını çiçek emojisiyle Instagram'dan paylaşan oyuncuya beğeni yağarken Nur Fettahoğlu, Berrak Tüzünataç ve Neslişah Alkoçlar Düzyatan gibi ünlü isimler yorum yaptı.

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Kenan İmirzalıoğlu’nın eşi Sinem Kobal karnı burnunda ilk fotoğrafını paylaştı!

İşte Sinem Kobal'ın o fotoğrafları…