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3’ncü kez maymun alan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi tutuklandı!

Daha önce hakkında yasadışı yollardan maymun sahiplendiği için hakkında soruşturma açılan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin 3'ncü kez yasadışı yollardan maymun sahiplendiği ortaya çıkmıştı. 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni için evine İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti. İzgi hakkında tutuklama kararı verildi.

Giriş Tarihi: 18.09.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 12:07
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3’ncü kez maymun alan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi tutuklandı!

Geçtiğimiz aylarda yasadışı yollarla 'Makak' cinsi maymun sahiplenen 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin Eyüpsultan'daki evine İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

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3’ncü kez maymun alan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi tutuklandı!

Yapılan operasyonda maymun, İzgi'nin elinden alınarak hayvanat bahçesine teslim edildi. Bu operasyonun ardından yine yasadışı yollarla hayvan sahiplenen İzgi'nin maymununa yine el konulmuş, maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından hayvanat bahçesine teslim edilmişti.

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3’ncü kez maymun alan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi tutuklandı!

3'ÜNCÜ KEZ YASADIŞI YOLLARLA MAYMUN SAHİPLENDİ

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, bu ay içinde bir kez daha yasadışı yollarla maymun aldı. 3'üncü kez aldığı maymunla olan fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşması sonucunda Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

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3’ncü kez maymun alan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi tutuklandı!

Arama kararı alınarak dün İzgi'nin Sarıyer'deki evine gelen ekipler, 'Makak' cinsi maymuna el koydu. Maymun, veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerin ardından hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildi.

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3’ncü kez maymun alan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi tutuklandı!

DKMP ekiplerince, İzgi'nin sosyal medya hesaplarının kapatılması için savcılığa başvuru yapıldı. Meriç İzgi ve Elif Türkan E. gözaltına alındı. Elif Türkan E. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı, Meriç İzgi ise emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.