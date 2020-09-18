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3’ncü kez maymun alan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi tutuklandı!
Daha önce hakkında yasadışı yollardan maymun sahiplendiği için hakkında soruşturma açılan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin 3'ncü kez yasadışı yollardan maymun sahiplendiği ortaya çıkmıştı. 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni için evine İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti. İzgi hakkında tutuklama kararı verildi.
Giriş Tarihi: 18.09.2020 12:04Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 12:07