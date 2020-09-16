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Hilal Özdemir yeni Hazım Körmükçü açıklaması: İntihara teşebbüs etti
Hazım Körmükçü ile evliliğini 2015 yılında sonlandıran Hilal Özdemir, karantina sürecinde yaptığı açıklamalarla magazin gündemine oturmuştu. Eski eşinin nafaka ödemediğini ve ekonomik açıdan zor günler geçirdiğinin söyleyen Özdemir'den yeni açıklamalar geldi. 'Söylemezsem Olmaz' programına katılan Özdemir, Körmükçü'nün intihara teşebbüs ettiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 16.09.2020 14:59 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 15:01
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