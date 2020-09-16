Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç nereli? Alma Terziç memleketiyle şaşırttı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman geçtiğimiz sezona damgasını vururken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri oldu. Kuruluş Osman'da Sofia karakterine hayat veren Alma Terziç ise en merak edilen oyuncu oldu. Kuruluş Osman'da canlandırdığı Sofia karakteriyle izleyicinin takdirini kazanan Alma Terziç'in aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Alma Terziç nereli? İşte Alma Terziç ve birçok ünlü ismin memleketi...