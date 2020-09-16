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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç nereli? Alma Terziç memleketiyle şaşırttı

Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç nereli? Alma Terziç memleketiyle şaşırttı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman geçtiğimiz sezona damgasını vururken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri oldu. Kuruluş Osman'da Sofia karakterine hayat veren Alma Terziç ise en merak edilen oyuncu oldu. Kuruluş Osman'da canlandırdığı Sofia karakteriyle izleyicinin takdirini kazanan Alma Terziç'in aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Alma Terziç nereli? İşte Alma Terziç ve birçok ünlü ismin memleketi...

Giriş Tarihi: 16.09.2020 17:43 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 17:44
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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç nereli? Alma Terziç memleketiyle şaşırttı

Kuruluş Osman dizisinde Sofia karakterine hayat veren Alma Terziç başarılı oyunculuğuyla izleyicinin takdirini topladı. Özel hayatıyla merak konusu olan Alma Terziç'in aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Alma Terziç ve birçok ünlü ismin memleketi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç nereli? Alma Terziç memleketiyle şaşırttı

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç nereli? Alma Terziç memleketiyle şaşırttı

Kadir Doğulu - Mersin

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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç nereli? Alma Terziç memleketiyle şaşırttı

Barış Arduç – Ankara

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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç nereli? Alma Terziç memleketiyle şaşırttı

Aytaç Şaşmaz – İstanbul