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İzmir doğumlu Aytek Şayan'ın kökeni duyanları şaşırttı! İsmi de oradan geliyor...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

"Taşacak Bu Deniz" dizisinin nefret edilen karakteri Şerif Furtuna ile oyunculuğunu konuşturan Aytek Şayan'ın özel hayatı mercek altında. İzmir doğumlu olduğu bilinen başarılı oyuncunun kökenini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

İzmir doğumlu Aytek Şayan'ın kökeni duyanları şaşırttı! İsmi de oradan geliyor... 1

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Aytek Şayan, Ava Yaman, Burak Yörük, Erdem Şanlı ve Zeynep Atılgan'ın paylaştığı "Taşacak Bu Deniz", sezon finaliyle izleyicilere veda etti.

İzmir doğumlu Aytek Şayan'ın kökeni duyanları şaşırttı! İsmi de oradan geliyor... 2

Dizinin hikaye dengelerini değiştiren ve her hamlesiyle seyirciyi geren Şerif Furtuna karakterine hayat veren Aytek Şayan'ın hayatına dair bilgiler de merakla araştırılmaya başladı. İzmir doğumlu olduğu bilinen Şayan'ın aile kökeni ise birçok kişi tarafından ilk kez duyuldu.

İzmir doğumlu Aytek Şayan'ın kökeni duyanları şaşırttı! İsmi de oradan geliyor... 3

İZMİR'DE DOĞDU, ASLEN BAMBAŞKA BİR ŞEHİRDEN ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, başarılı oyuncunun annesi Düzceli, babası ise Balıkesirli. Çerkes kökenli bir aileden gelen Aytek Şayan, bu çok kültürlü yapısını oyunculuk kariyerindeki başarısıyla birleştiriyor.

İzmir doğumlu Aytek Şayan'ın kökeni duyanları şaşırttı! İsmi de oradan geliyor... 4

"ÇERKES OLDUĞUMU HEMEN BELİRTİYORUM"

Başarılı oyuncu Aytek Şayan, katıldığı bir programda kökenleri ve isminin hikayesi hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

Düzceli bir anne ile Balıkesirli bir babanın çocuğu olduğunu ifade eden Şayan, ailesinin kökenleri hakkında şunları söyledi:

"Annem Düzceli, babam ise Balıkesirli. Çerkesiz biz. Zaten genelde biriyle tanıştığımda 'Merhaba, ben Aytek Şayan, Çerkesim' diye söze başlarım."

"İSMİM GARİP KARŞILANIYOR"

İsminin insanlar tarafından ilk duyulduğunda farklı veya "garip" algılandığına dikkat çeken oyuncu, bu duruma şu sözlerle açıklık getirdi:

"İnsanlar 'Aytek ne kadar garip bir isim' diyebiliyorlar. Ancak Çerkez kültüründe bu isim, bizim için Ali veya Ahmet gibi oldukça yaygın ve klasik bir isim. Kültürümüzü yansıtan, bizim için çok olağan bir isim."

İzmir doğumlu Aytek Şayan'ın kökeni duyanları şaşırttı! İsmi de oradan geliyor... 5

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kariyerine "46 Yok Olan" projesiyle adım atan Aytek Şayan, kısa sürede televizyon dünyasının en dikkat çeken oyuncularından biri haline geldi. İşte Aytek Şayan'ın hafızalara kazınan bazı önemli projeleri:

Taşacak Bu Deniz: Şerif Furtuna

İnci Taneleri: Polis Veli

Gaddar: Emniyet Amiri Gürkan

Çöp Adam: Sarp

İzmir doğumlu Aytek Şayan'ın kökeni duyanları şaşırttı! İsmi de oradan geliyor... 6

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı: Şahbaz

Uyanış: Büyük Selçuklu: Rüstem

Diriliş: Ertuğrul: Lais

İsimsizler: Bozan Erol

İzmir doğumlu Aytek Şayan'ın kökeni duyanları şaşırttı! İsmi de oradan geliyor... 7

Sadece televizyon projeleriyle değil, dijital platformlarda da boy gösteren Şayan, dijital platformda yayınlanan "Kübra" dizisinde Serhat karakterine hayat vermiş ve "Hay Sultan" projesinde de rol almıştı.

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