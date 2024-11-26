26 Kasım 2024, Salı
Yasemin Şefkatli oğlunun hastalığını açıkladı! İkizlerinden biri...
İdo Tatlıses ile 2021 yılında nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli, 10 ay önce ikiz oğulları Emir ile Ayel'i kucağına almıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren fenomen isim, takipçileri tarafından merak edilen konuya açıklık getirdi. Şefkatli, "İnşallah geçecek" deyip oğlunun hastalığını ilk kez açıkladı.
Giriş Tarihi: 26.11.2024 14:05 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 14:05