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Yasemin Şefkatli oğlunun hastalığını açıkladı! İkizlerinden biri...

İdo Tatlıses ile 2021 yılında nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli, 10 ay önce ikiz oğulları Emir ile Ayel'i kucağına almıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren fenomen isim, takipçileri tarafından merak edilen konuya açıklık getirdi. Şefkatli, "İnşallah geçecek" deyip oğlunun hastalığını ilk kez açıkladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.11.2024 14:05 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 14:05
Yasemin Şefkatli oğlunun hastalığını açıkladı! İkizlerinden biri...

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılından bu yana evli olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ise iki oğullarını kucağına almıştı.

Yasemin Şefkatli oğlunun hastalığını açıkladı! İkizlerinden biri...

İkizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını veren Tatlıses çifti, şimdilerde anne-baba olmanın keyfini çıkarıyor.

Yasemin Şefkatli oğlunun hastalığını açıkladı! İkizlerinden biri...

Eşi ve çocuklarıyla mutlu anlarını takipçilerinin beğenisine sunan Yasemin Şefkatli, Instagram'ın hikaye kısmından yeni bir paylaşımda bulundu.

Yasemin Şefkatli oğlunun hastalığını açıkladı! İkizlerinden biri...

Şefkatli, Emir ve Ayel ile ilgili merak edilen konuyu ilk kez yanıtladı.

Yasemin Şefkatli oğlunun hastalığını açıkladı! İkizlerinden biri...

Sosyal medyadaki yeni paylaşımında Emir ve Ayel'e yer veren Şefkatli, ''Paçası kesilmiş tulumlar, cıvık renk çoraplar, kafaya çekilmiş kapüşonlar ve kraliyet mama sandalyemiz. İşte öyle bir uyum.'' şeklinde esprili bir not düştü.

Yasemin Şefkatli oğlunun hastalığını açıkladı! İkizlerinden biri...

''İNŞALLAH GEÇECEK''

Şefkatli, sonraki paylaşımında ise "Hep soruyorsunuz gözler niye yaşlı. Göz yaşı kanalı tıkanıklığımız var. Emir'de de tek gözünde var inşallah geçecek'' diyerek oğlunun hastalığını açıkladı.

Yasemin Şefkatli oğlunun hastalığını açıkladı! İkizlerinden biri...

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli