Ceyda Ateş'in 4 yaşına giren kızı ilgi odağı oldu! "Annesinin kopyası maşallah"

Ateş, paylaşımına da şu notu ekledi: "Bugün 4 yaşındasın. Henüz yolun çok başındayız ve bizi bekleyen çok güzel bir yolculuk var. Annen ve baban olarak bu yolculuğun her anında yanında olduğumuzu bilmen dünyalara bedel. Güldüğünde, ağladığında, doğrunda, yanlışında, başarında, başaramadığında... Her anında! Seni sonsuzlar kadar sevecek ve koruyacağız. Senin için güzellikler yaratmaya devam edeceğiz bir tanem. Annen ve baban olarak bildiğimiz en güzel ve en iyiyi sana anlatmaya da devam edeceğiz. Büyüttüğün o güzel yüreğinden merhamet eksik olmasın güzel meleğim. Seni çok seviyoruz. İyi ki bizi seçtin. İyi ki doğdun. 24 Kasım 2020"