26 Kasım 2024, Salı
Ceyda Ateş'in 4 yaşına giren kızı ilgi odağı oldu! "Annesinin kopyası maşallah"
"Adını Feriha Koydum" dizisinde "Hande" rolüyle hafızalara kazınan Ceyda Ateş, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. İş insanı Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen Ateş, 4 yaşına basan kızı Talia'nın doğum gününde paylaşımlarda bulundu. Sevimliliğiyle ilgi odağı olan Talia'nın annesiyle olan benzerliği ise görenleri şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 26.11.2024 14:32 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 14:32