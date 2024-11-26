26 Kasım 2024, Salı

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Ceyda Ateş'in 4 yaşına giren kızı ilgi odağı oldu! "Annesinin kopyası maşallah"

Ceyda Ateş'in 4 yaşına giren kızı ilgi odağı oldu! "Annesinin kopyası maşallah"

"Adını Feriha Koydum" dizisinde "Hande" rolüyle hafızalara kazınan Ceyda Ateş, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. İş insanı Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen Ateş, 4 yaşına basan kızı Talia'nın doğum gününde paylaşımlarda bulundu. Sevimliliğiyle ilgi odağı olan Talia'nın annesiyle olan benzerliği ise görenleri şaşkına çevirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.11.2024 14:32 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 14:32
Ceyda Ateş’in 4 yaşına giren kızı ilgi odağı oldu! Annesinin kopyası maşallah

Adını Feriha Koydum, Gamsız Hayat, Evlerden Biri gibi projelerde rol alan Ceyda Ateş, iş insanı Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşmişti.

Ceyda Ateş’in 4 yaşına giren kızı ilgi odağı oldu! Annesinin kopyası maşallah

Çekirdek ailesiyle ABD'de bir hayat kuran Ateş, şimdilerde YouTube içerikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Ceyda Ateş’in 4 yaşına giren kızı ilgi odağı oldu! Annesinin kopyası maşallah

Sosyal medyayı aktif kullanan Ateş, bu kez de kızı Talia'nın doğum gününe özel yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Ceyda Ateş’in 4 yaşına giren kızı ilgi odağı oldu! Annesinin kopyası maşallah

Ateş, paylaşımına da şu notu ekledi: "Bugün 4 yaşındasın. Henüz yolun çok başındayız ve bizi bekleyen çok güzel bir yolculuk var. Annen ve baban olarak bu yolculuğun her anında yanında olduğumuzu bilmen dünyalara bedel. Güldüğünde, ağladığında, doğrunda, yanlışında, başarında, başaramadığında... Her anında! Seni sonsuzlar kadar sevecek ve koruyacağız. Senin için güzellikler yaratmaya devam edeceğiz bir tanem. Annen ve baban olarak bildiğimiz en güzel ve en iyiyi sana anlatmaya da devam edeceğiz. Büyüttüğün o güzel yüreğinden merhamet eksik olmasın güzel meleğim. Seni çok seviyoruz. İyi ki bizi seçtin. İyi ki doğdun. 24 Kasım 2020"

Ceyda Ateş’in 4 yaşına giren kızı ilgi odağı oldu! Annesinin kopyası maşallah

Ateş'in kızı Talia'nın annesiyle olan benzerliği ise ağızları açık bırakcak cinsten. Minik Talia'yı görenler "Annesinin kopyası maşallah" demeden edemiyor.

Ceyda Ateş’in 4 yaşına giren kızı ilgi odağı oldu! Annesinin kopyası maşallah

İşte Ceyda Ateş'in kızının doğum gününden kareler...

Ceyda Ateş’in 4 yaşına giren kızı ilgi odağı oldu! Annesinin kopyası maşallah

İşte Ceyda Ateş'in kızının doğum gününden kareler...

Ceyda Ateş’in 4 yaşına giren kızı ilgi odağı oldu! Annesinin kopyası maşallah

İşte Ceyda Ateş'in kızının doğum gününden kareler...

Ceyda Ateş’in 4 yaşına giren kızı ilgi odağı oldu! Annesinin kopyası maşallah

İşte Ceyda Ateş'in kızının doğum gününden kareler...