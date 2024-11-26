Prens 3. sezon ne zaman başlayacak? Prens dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Bongomia'da Kadınların Gücü Ön Planda

Yeni sezonda Bongomia krallığında kadınların daha fazla etkin olduğu bir atmosfer yer alacak. Ayrıca Prens'in annesinin dizinin hikayesine dahil olacağı öğrenildi. Bu karakterin saraydaki dengeleri nasıl etkileyeceği merak ediliyor.