26 Kasım 2024, Salı
Prens 3. sezon ne zaman başlayacak? Prens dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Dijital platformda yayınlanan Prens, üçüncü sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Giray Altınok, Ceyda Düvenci ve Çağlar Ertuğrul gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, yeni sezon fragmanıyla heyecanı artırdı. Komedi ve dramı bir araya getiren Prens dizisinin yeni sezonu araştırılmaya başlandı. Peki Prens 3. sezon ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 26.11.2024 14:20 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 14:20