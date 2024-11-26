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Prens 3. sezon ne zaman başlayacak? Prens dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Dijital platformda yayınlanan Prens, üçüncü sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Giray Altınok, Ceyda Düvenci ve Çağlar Ertuğrul gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, yeni sezon fragmanıyla heyecanı artırdı. Komedi ve dramı bir araya getiren Prens dizisinin yeni sezonu araştırılmaya başlandı. Peki Prens 3. sezon ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.11.2024 14:20 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 14:20
Prens 3. sezon ne zaman başlayacak? Prens dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Prens dizisinin üçüncü sezonu için hazırlıklar hızla devam ediyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken dizi, yeni sezona dair önemli bilgiler paylaşıldı. İşte Prens 3. sezon hakkında bilmeniz gerekenler...

Prens 3. sezon ne zaman başlayacak? Prens dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Sete Çıkış Tarihi 22 Aralık

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Prens dizisinin üçüncü sezonu için çekimlerin 22 Aralık'ta başlaması planlanıyor. Dizinin önceki sezonları 8 ve 7 bölümden oluşmuştu, bu sezonda ise toplamda 8 bölüm bulunacağı açıklandı.

Prens 3. sezon ne zaman başlayacak? Prens dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Bongomia'da Kadınların Gücü Ön Planda

Yeni sezonda Bongomia krallığında kadınların daha fazla etkin olduğu bir atmosfer yer alacak. Ayrıca Prens'in annesinin dizinin hikayesine dahil olacağı öğrenildi. Bu karakterin saraydaki dengeleri nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

Prens 3. sezon ne zaman başlayacak? Prens dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Yeni İsimler Kadroya Dahil Oldu

Prens dizisinin yeni sezonunda Derya Pınar Ak, Çağdaş Onur Öztürk, Ceyda Düvenci, Serdar Orçin, Canberk Gültekin, Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansu Diktaş gibi yeni isimler oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Prens 3. sezon ne zaman başlayacak? Prens dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Yayın Tarihi Hakkında Henüz Net Bir Bilgi Yok

Dizinin yayın tarihi kesinleşmemiş olsa da dijital platformda yayımlanan fragmanda yeni sezonun çok yakında izleyicilerle buluşacağına dair bir mesaj verildi.

Prens 3. sezon ne zaman başlayacak? Prens dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Başrol Oyuncuları

Dizinin başrollerinde Giray Altınok, Ceyda Düvenci ve Çağlar Ertuğrul gibi isimler yer alıyor. Ayrıca, Aslı Tandoğan, Serdar Orçin, Bahadır Vatanoğlu ve Onur Özaydın gibi oyuncular da kadroda bulunuyor.